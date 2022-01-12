Omicron｜世衛：歐洲未來兩月內或有逾半人口確診

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，其中Omicron病毒株在各地肆虐，世界衛生組織（WHO）1月11日警告，歐洲在未來兩月內或會有過半人口感染Omicron，即使它的威力比其他病毒株為弱，但目前將疫情列為風土病仍是言之過早。



英國廣播公司（BBC）報道，世衛歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）表示，各地去年忙於應對Delta病毒株後，隨即面對Omicron的來勢洶洶。

他指出踏入2022年的第一週，歐洲已經錄得700萬宗新增確診個案，而根據位於美國西雅圖的健康指標和評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）推算，歐洲有超過一半人口在未來六至八週內感染Omicron。

克魯格稱，Omicron現時由西歐地區蔓延至巴爾幹半島及中亞國家，警告當地醫療系統仍然受到壓力。

目前有多個研究指出，Omicron引起的病徵比其他病毒株輕微，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）10日更認為是時候將病毒視為流行病，世衛歐洲區高級緊急官員史莫爾伍德（Catherine Smallwood）11日反駁指，病毒仍然存在大量不確定因素，而且病毒快速進化，意味帶來更多挑戰，因此強調病毒即使有朝一日變成風土病，不過以目前情況而言，在2022年達到這個目標仍然有困難。