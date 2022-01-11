Omicron｜這是最後一波疫情？　科學家談「樂觀」背後隱憂

新型冠狀病毒Omicron變種在多國肆虐，每日新增感染人數急升。Omicron較過去的變種病毒株感染力強，但因殺傷力被指較低，部份科學家對此感到樂觀，認為這波疫情到達巔峰後，情況就會受控，甚至是疫情結束之日，只是不少科學家也警告，感染數字不斷攀升，最終仍會加重醫療負擔。



Omicron在歐美多國已逐漸成為主要感染病毒株，在美國自12月初發現首宗Omicron感染後，感染速度以幾何級數增長。在一個月後的今天，Omicron在美國7天的平均感染已升至70萬，相比2021年1月的每日增加約30萬宗，數字是一倍以上。

圖為1月10日，德國萊比錫，市民正等待進行新冠病毒檢測。（Getty）

如此快的速度可謂前所未見，Omicron感染能力相當驚人。但新變種造成的住院人數未有大幅提升，Omicron被認為毒性在進化過程減少，雖然傳播力增加，但破壞力量減少。

香港大學一份研究或許解釋了Omicron威力降低的理由，研究發現新變種病毒在肺部複製能力較低。新冠病毒入侵肺部，造成肺部細胞死亡引發劇烈炎症，是導致重症的最大成因。病毒入侵肺部能力降低，自然降低威力，降低了住院及死亡率。

巔峰過後疫情將會受控？

有科學家認為當Omicron感染到達巔峰後，疫情就會受控，甚至是疫情結束之日，特別是當人們已接種新冠疫苗，連同Omicron疫情造成社會的「群體免疫」，結合起來可以造成更大屏障，降低病毒威力。屆時病毒即管繼續存在亦不會造成太大影響，感染數字將變得平穩，重症數字下降，疫情亦會消失。

南非是公布發現Omicron的國家，在12月30日南非衛生部宣布新日確診人數已逐步下降，當地相信疫情已度過巔峰。

圖為1月10日，澳洲悉利一間疫苗接種中心。接種疫苗可以大幅降低感染後的重症風險。（Getty）

只是有更多科學家抱持審慎樂觀態度，歐美疫情仍未見頂，專家擔憂不斷攀升的感染數字，最終仍將加重醫療負擔。哥倫比亞大學傳流行病學家沙曼（Jeffrey Shaman）指出，醫院會承受多少壓力，取決於病例數及病毒嚴重程度。如果感染人數是兩倍，但住院機率是一半，那麼對病床需求將是相同的。這種計算也適用於估計死亡人數，以及預計醫療負擔能力。

隨着感染人數劇增，儘管增幅比例較低，住院人數仍在上升。病患死亡人數往往會在重症後數星期才出現，這意味最少在迎來理想的「疫情結束期」前，陣痛仍會出現，加上全球疫苗分配不均，普遍低接種率的亞洲地區不敢輕視Omicron帶來爆發。要說全球疫情結束生活恢復正常，相信還有一段長路。