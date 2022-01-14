英首相府再捲「派對門」　菲臘親王喪禮前夕連場派對

英國首相府被揭於2020年5月違反防疫規定，邀請官員到首相府花園開自攜酒水派對，首相約翰遜已面臨黨內迫宮的壓力。英國傳媒昨日更揭發，在去年4月菲臘親王喪禮前夕，唐寧街十號還辧了兩場歡送派對，首相府職員喝酒跳舞至凌晨，違反防疫限制。



英國《每日電訊報》報道，去年4月16日菲臘親王喪禮前一晚，英國正值全國哀悼期，西敏宫等政府建築物正下半旗致哀，英格蘭當時亦正值第二階段防疫限制階段，實施室外6人限聚令，並禁止非家庭成員在室內聚會，悼念的民眾亦不得獻花，以免傳播新冠病毒。

然而就在喪禮前外的周五晚，首相府為兩名離職的員工：約翰遜的傳訊總監James Slack及一名約翰遜的攝影師，分別舉行了兩場歡送派對。報道指當晚共有約30人出席派對，目擊者表示，賓客喝得酒酣耳熱，有人跳起舞來。事發當晚約翰遜不在首相府內，而早在4月15日出發前往契克斯（Chequers）鄉間首相別墅直至4月17日。約翰遜當時為了讓更多王室成員出席菲臘親王喪禮，只留在別墅哀悼。

由於當時英格蘭防疫限制亦規定在所有喪禮上，必須和非家庭成員保持最少兩米距離，因此英女王在翌日喪禮上，於溫莎堡教堂內獨坐一角哀悼亡夫。

因應防疫措施，只有與英女王同住的人才能陪伴在側，形單隻影地參加丈夫的葬禮。（Dominic Lipinski/Pool via 美聯社）

《每日電訊報》報道同時指出，政府核心人員在親王喪禮前夕派對問題，不單只因當時正處哀悼期，而且更顯示違反了防疫限制。雖然約翰遜並無出席當晚派對，但唐寧街10號運營主管沃克（Shelly Williams Walker）據悉當時在場，更負責播放派對音樂。本來兩場派對分別在首相府花園及地庫舉行，有在場人士透露，兩場派對的参加者一度在凌晨於花園聚集起來，繼續喝酒聊天。

「派對門」於一週內再爆第二宗，要求約翰遜下台的呼應更高漲。工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）表示，對唐寧街10號的「文化及行徑」感到無言，首相對此責無旁貸。自由民主黨黨魁戴宏（Ed Davey）再次促請約翰遜就「派對門」風波辭職，在Twitter上稱：「英女王獨自坐着，哀悼亡夫，是封城標誌性的一幕。這不因為她是女王，而她跟所有人一樣獨自哀悼。她哀悼時，唐寧街10號在派對。」

首相府派對風波不斷，約翰遜恐面臨黨內迫宮。（AP）

Covid 19喪親家庭組織Bereaved Families for Justice的Fran Hall表示，「如果你的鄰居有這樣的行為，你都會感到厭惡。但管理國家的人做出這樣的事還撒謊，表明他們根本不把大眾放在眼內。」

關於2020年5月的自攜酒水派對，約翰遜周三於國會下議院接受質詢時道歉，表示當時自己曾出席25分鐘，感謝官員抗疫期間的辛勞，但強調自己認為當時是一個工作場合。截至周四，英國保守黨內有已有四名議員對約翰遜提出「不信任」。只要保守黨內有15%的議員去信委員會主席，就能觸發「不信任投票」，而要發動程序的議員人數門檻為54人。