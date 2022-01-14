一旦烏克蘭危機升級　制裁以外　沙利文稱美對俄尚有其他板斧

美媒2022年1月12日披露了一份「一旦俄羅斯入侵烏克蘭將對俄羅斯實行制裁」的草案，其中包括針對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）個人的制裁。消息引發外界廣泛關注。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）就此回應。



據俄羅斯衛星通訊社2022年1月14日報道，沙利文1月13日表示，一旦「烏克蘭局勢升級」，對俄羅斯實施制裁只是美國可用工具的一部分，還有其他措施。

沙利文說：「我不會說制裁是解決所有問題的工具。但請記住，制裁只是……一旦俄羅斯可能入侵烏克蘭，我們將採取的行動的一部分。」他補充道：「我們還有其他可以使用的工具。這些工具涉及俄聯邦安全領域的利益和機會。」

沙利文同時指出，美國及其盟友的目標「不是捲入升級的螺旋，而是找到符合其原則和利益的出路」。

《華盛頓郵報》此前報道稱，針對如果俄羅斯入侵烏克蘭的假設，美國民主黨參議員1月12日將向國會提交一份對俄羅斯的制裁草案，其中包括針對俄羅斯總統普京個人的制裁，這項工作得到白宮的支持。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）1月13日表示，目前還沒有計劃回應美國聲稱要對俄實施的制裁。俄方希望美方只是試圖通過激烈的言辭對俄羅斯施加影響，而最終理智可以佔到上風。

佩斯科夫強調，美國如果對國家元首，或者俄羅斯首腦實施制裁，這將是超出界限的行為，相當於斷絕關係。作為回應，俄羅斯時刻準備着為保護自己的國家利益做出最佳選擇。