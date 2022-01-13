俄羅斯：美國若果制裁普京　等同美俄斷絕關係

美國民主黨參議員1月12日將向國會提交一份對俄羅斯的制裁草案，其中包括針對俄羅斯總統普京個人的制裁，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）13日表示，美國如果對國家元首或者俄羅斯首腦實施制裁，這將是超出界限的行為，相當於斷絕關係。



俄新社1月13日報道，目前還沒有計劃回應美國聲稱要對俄實施的制裁，俄方希望美方只是試圖通過激烈的言辭對俄羅斯施加影響，而最終理智可以佔到上風。

佩斯科夫又稱，北溪2號是一個商業項目，將其與歐洲的安全問題聯繫起來是荒謬的。美方對北溪2號相關方面的制裁只能證明這背後企圖實行不公平的經濟競爭，俄方已經對此表達了自身的關切，退無可退。

佩斯科夫強調，美國如果對國家元首或者俄羅斯首腦實施制裁，這將是超出界限的行為，相當於斷絕關係，作為回應，俄羅斯時刻準備着為保護自己的國家利益做出最佳選擇。

美國《華盛頓郵報》報道，針對如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國民主黨參議員1月12日將向國會提交一份對俄羅斯的制裁草案，其中包括針對俄羅斯總統普京個人的制裁，這項工作得到了白宮的支持。

根據美國最新對俄羅斯制裁措施草案，若俄羅斯對烏克蘭採取具有敵對性質的侵略行動，美國將對俄羅斯軍方及俄政府高官實施全面制裁，其中包括俄總統普京、俄政府高級領導層和俄羅斯關鍵銀行系統。

普京2021年12月召開年度大型記者會，談及美俄關係：