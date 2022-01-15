巴基斯坦出任「77國集團和中國」2022年主席國

巴基斯坦1月14日坦接替畿內亞出任「77國集團和中國」2022年主席國。



聯合國網站指，「77國集團和中國」主席國交接儀式14日以視像形式舉行，巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）主持交接儀式開幕式，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）和第76屆聯合國大會主席沙希德（Abdulla Shahid）都有出席並講話。

77國集團和中國：巴基斯坦外長庫雷希1月14日在Twitter發布的相片。（@SMQureshiPTI）

中國官媒新華社14日稱，中國常駐聯合國代表張軍出席交接儀式時表示，全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情延宕反覆，世界經濟復甦步履維艱，發展中國家落實2030年議程面臨嚴峻挑戰，在當前形勢下，77國集團和中國的作用更為重要，應該凝心聚力，向着聯合自強、共同發展的目標勇毅前行。

Pakistan looks forward to working with all members to develop an effective & concerted action to respond to the multiple challenges confronting our countries. Mutual support, solidarity and unity will be our guiding principles as we endeavour to build a better tomorrow, together. https://t.co/u7Rk2PrWkw — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) January 14, 2022

77國集團（Group of 77，G77）成立於1964年，由77個國家組成，迄今已擴展至擁有134個成員國。中國不是77國集團成員，但通過77國集團和中國這一機制，G77與開展協調與合作。