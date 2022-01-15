復必泰疫苗｜BioNTech疫苗大賣　貢獻德國經濟成長近20％

德國生物新技術公司（BioNTech）與美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）共同研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗在全球大賣。德國聯邦統計局（Destatis）1月14日表示，它2021年對德國經濟成長的貢獻度達到近五分之一，創下單一德國企業紀錄。



英媒14日稱，德國聯邦統計局（Destatis）14日公布，2021年國內生產總額（GDP）成長率初步估計為2.7%，其中德國生物新技術公司貢獻度約0.5%、比重為約18.5%。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年，拉斯維加斯民眾接種疫苗。（Getty）

德國宏觀經濟政策研究所（Macroeconomic Policy Institute，IMK）所長杜林（Sebastian Dullien）稱：「我不記得有任何一家德國企業曾對經濟成長有這麼大的貢獻」。

輝瑞疫苗2021年為德國生物新技術公司帶來160億至170億歐元盈利。BioNTech預估，這款疫苗在2022年盈利可達130億歐元至170億歐元。

「輝瑞疫苗」由輝瑞與BioNTech聯合研發。這款名為BNT162b2的疫苗在中國大陸及港澳的商品中文名稱是「復必泰」，其引進及商業化是由BioNTech的合作夥伴復星醫藥負責。