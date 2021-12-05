Omicron已波及38國　或影響全球經濟良性復甦步伐

目前，人們對Omicron（奧密克戎）的恐慌更多源於未知，圍繞該毒株的訊息真空正在引發對疫情的新焦慮情緒。



綜合媒體12月5日報道，受到廣泛關注的變異病毒並不多，Omicron是迄今為止最新、突變最嚴重的新冠變異毒株，其在全球的突襲擴散引發廣泛擔憂，給人類抗疫進程帶來新的變數。

據中國央視報道，12月4日，又有墨西哥、斯里蘭卡等多個國家和地區報告境內發現首例Omicron變異毒株感染病例。

12月3日，世界衛生組織（WHO）衛生緊急項目技術主管范克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）在日內瓦表示，Omicron毒株已在全球至少38個國家和地區出現，WHO下轄6個區域都報告了相關病例。

為了加強防範措施，多國嚴格限制人員流動，宣佈對南部非洲幾個國家實施飛行禁令，切斷了與這些國家連通的「空中走廊」。以色列、摩洛哥、日本都開始調整政策，禁止外國旅客入境。美國和英國強化了有關接種加強針的建議。美國宣佈了新抗疫計劃。

有分析認為，在更清晰的研究定論出現以前，金融市場恐面臨持續數周的不確定性。

Omicron的恐慌或影響到全球經濟復甦的良性步伐。ATFX亞太區首席分析師林銘添告訴中國《國際金融報》記者，疫情帶來的不確定性對於全球股市來說如同震盪催發劑，儘管當前市場已經較最初反應稍有平復，但在對Omicron有進一步的明確研究和結論得出之前，市場始終處於不確定性當中，其間的任何消息都可能引發波動。

美國紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）也認為，在Omicron的影響下，供應鏈瓶頸問題的緩解尚需時日，繼而導致通脹上升，美聯儲（Fed）可能把有關效應計入政策轉變考量之內。

據中國《南方日報》報道，中國農業大學經濟管理學院國際經濟研究所所長李春頂認為，國際貿易、投資和商品流通的正常開展依賴人員的自由流動，若全球疫情因Omicron毒株再度嚴峻，將不可避免地對全球各國的交流交往與全球經濟的協調與治理帶來影響和挑戰。