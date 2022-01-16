新冠肺炎｜美國CDC未建議戴N95　僅稱應盡量佩戴最高防護口罩

美國疾病控制及預防中心（CDC）1月14日修訂口罩佩戴指引，建議民眾盡量佩戴防護力最高的口罩，惟未有提倡民眾在高風險情況下改戴N95口罩。



《華爾街日報》報道，美國CDC 1月14日表示，民眾應該戴上防護力最高、貼合臉型，而且可以一直長時間佩戴的口罩，「如果口罩不合適，或者佩戴不當甚或經常摘下，防護效果便會降低。」

CDC未有直接建議佩戴N95和KN95等口罩，而是在指引列明此類口罩是可以供民眾考慮的選擇。CDC還重申，N95可在醫療手術過程中提供額外保護，因此應留給醫護人員使用。

CDC又指，若僅戴上布口罩，防護力會不足，因為鬆散編織的布製口罩提供的保護力較一般外科口罩少。但CDC建議民眾戴兩個口罩，包括一次性口罩及布口罩，可以增加防護力，並提醒民眾口罩是重要的公共衛生工具，不論是戴任何種類的口罩，都比不佩戴好。