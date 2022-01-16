祖高域最終審判4小時未有結論　127名選手受牽連苦等澳網賽程

網球世界第一祖高域的簽證風波預計今日就會畫上句點，但終審裁決聽證會由今日（16日）香港時間清晨6時30分開始，已歷超過4小時仍沒結論。由於無法確定身為男單頭號種子的祖高域能否參賽，連帶影響其餘127名選手，球手都想知道自己澳網首日的出賽時間。



塞爾維亞球星祖高域簽證兩度遭到澳洲當局撤銷，除了他本人受影響，甚至掀起塞爾維亞與澳洲的外交風波。

在澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）於14日宣布再次取消他的簽證後，祖高域的律師團再次提出上訴，案件回到澳洲聯邦法院，由首席法官James Allsop、法官Anthony Besanko和David O'Callaghan組成合議庭審理，合議庭的決定將會是最終判決，各方不得再上訴。

祖高域簽證兩度遭到澳洲當局撤銷，風波延燒多日。（Getty Images）

據《CNN》就案件的即時更新指出，祖高域的「最終審判」在今日清晨6時30分展開，律師團主張，霍克沒有考慮到將一名世界級球星驅逐出境的後果，且反而有機會助長「反疫苗」情緒，但律師團坦承無法反駁霍克聲明中所提到，「祖高域是一位受注目的未接種疫苗者」。

祖高域再次被澳洲政府取消簽證 面臨被驅逐出境恐難參加澳網

祖高域入境風波現曙光 上訴得直獲發簽證 十冠夢重燃

祖高域遭取消澳洲簽證，日前獲法庭判勝訴後，重獲自由，即時到場館訓練。不過，他的簽證再被取消。（Getty Images）

據悉，原來可能一小時就會有結果的聽證會，至今已經進行超過4小時，仍是沒有結論，導致其他127名球手也被波及，到現在都無法確定自己在明日展開的澳網首日賽程時間。

若祖高域上訴落敗，不僅會被遣返，還恐面臨三年不得入境澳洲的窘境。

祖高域早前獲判勝訴、簽證有效後，即時到球場操練：