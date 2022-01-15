澳網｜祖高域入境風波沒完沒了　拿度感厭倦　望注意力回歸網球

祖高域的入境澳洲風波，擾攘多時，早前獲發簽證後再被取消，這名塞爾維亞球王再度提出上訴，終極判決將於明日（16日）宣判。這件事的迴響，似乎蓋過下星期開賽的澳洲網球公開賽，「老對手」拿度直言開始對這場入境風波感厭倦。



塞爾維亞「球王」祖高域（Novak Djokovic）入境澳洲的簽證再度被取消，他當然不會如此罷休，隨即向澳洲高等法院提出上訴，一旦敗訴，將會喪失今年澳網參賽資格外，更加3年內不得入境澳洲。

祖高域再次被澳洲政府取消簽證 面臨被驅逐出境恐難參加澳網

祖高域入境風波現曙光 上訴得直獲發簽證 十冠夢重燃

祖高域遭取消澳洲簽證，日前獲法庭判勝訴後，重獲重自由，即時場館訓練。不過，他的簽證再被取消，未知他會否再度上訴。（Getty Images）

這一場入境風波成為國際大事，風頭早已蓋過澳網本身，不少球手也曾經回應此事，包括「老對手」拿度（Rafael Nadal），這名「泥地王」曾經表示祖高域需要為自己的決定承擔後果。

澳網開賽在即，拿度日前接受訪問，再度被問及此事，直言已對事件感厭倦，「我只是旁觀者，但我開始對這件事感到疲倦，這事已經發酵太久了，祝他（祖高域）好運之外，希望大家將注意力放回網球。」

拿度強調，就算今次賽事沒有祖高域，也不會影響賽事的觀看性，並指史上沒有一名球手比賽事本身更重要。

拿度直言對祖高域入境風波一事感厭倦。（Getty Images）

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