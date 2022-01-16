俄羅斯大使警告北約：我們已在懸崖邊緣

北約及美國1月12日與俄羅斯官員會面，討論烏克蘭局勢。雙方會後承認談判沒進展。針對最新態勢，俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）表示，俄方與美國以及北約（NATO）舉行的談判並未帶來結果，是否繼續舉行會談取決於針對俄安保建議給出的答覆。



綜合媒體1月16日報道，安東諾夫在接受《新聞周刊》採訪時說，「得承認，這周與美國和北約舉行的會談尚未帶來明顯的結果。 我們期待華盛頓和布魯塞爾針對俄方的提議給出書面答覆。根據收到的答覆，我們將就進一步與美國和北約談判的合理性做出決定」。

俄羅斯駐美大使館在Facebook公布了相應的聲明。 安東諾夫強調說，俄羅斯準備好就收到的答覆進行討論。

他說：「至於烏克蘭局勢，這個問題並不列在日內瓦會談議事日程，而在俄羅斯與北約磋商會上也僅僅作為次要問題提起過」。 他指出，蘇聯解體後，歐洲安全局勢急劇惡化。北約5次擴張浪潮導致北約的邊界今天緊靠俄羅斯。

他強調說，「北約繼續向東擴張，是俄羅斯國家安全受到的主要威脅之一」。

他表示，「對俄羅斯來說，北約在吸納前蘇聯國家為會員的努力是不可接受的。部署導彈和其它破壞穩定局勢的武器系統，直接威脅俄羅斯的安全，勢必帶來嚴重後果」。

他還指出，「最終將該地區及以外區域的緊張局勢升級或直接爆發軍事衝突的風險提高數倍。一切事情都有個度。我們實際上處於懸崖的邊緣」。

美聯社報道，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）1月12日在俄羅斯-北約理事會（NRC）接近4小時會談結束後表示，雙方就烏克蘭問題進行認真而直接交換意見，惟大家的分歧非常嚴重。

他重申北約拒絕俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）提出北約停止向東擴張的要求，指烏克蘭有權決定自己的前途，北約會繼續歡迎新成員國加入，而且俄羅斯亦沒有否決權。

同場的美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）亦認為，華府不會為北約的開放政策「關門」，並稱局勢升温不會為外交製造良好條件。

即使今次對話無功而還，斯托爾滕貝格指，與會雙方都表達將來繼續對話的可能，討論包括減少太空及網絡威脅、軍備控制及裁軍、以及防止軍事衝突等議題。