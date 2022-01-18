感染Omicron也不怕？專家談患病「6大後果」

與過往的新冠變種病毒相比，目前Omicron變異株造成的疾病大多以輕症為主，這助長了疫情風險比以往更小的一派觀點，也有人質疑，既然每個人遲早都會接觸到病毒，為什麼現在仍要竭盡全力防疫呢？對此，路透社就整理了由美國多位專家提出的6大因素，提醒大眾仍應盡量避免被感染Omicron。



Omicron即使多為輕症，仍有「6大因素」可促使大眾繼續維持積極防疫：（按圖了解）

+ 14

「罹患重症的可能性仍在」

根據英媒報導，儘管研究表明，感染Omicron更有可能是無症狀或輕症，不像早期典型的呼吸困難等，但廣泛傳播之下，以絕對數量來說，將有更多人罹患重症，尤其德國與意大利的數據顯示，未接種疫苗者仍然脆弱得多。美國洛克斐勒大學病毒專家努森茨維格（Michel Nussenzweig）說，「我同意每個人遲早都會感染，但越晚越好」，因為未來將有更多、更好的藥物與疫苗。

「你可能會感染其他人」

美國耶魯大學病毒免疫學家岩崎明子（Akiko Iwasaki）表示，「你可能只會出現輕症，但可能會將病毒傳染給有罹患重症風險的人，即使你曾染疫或接種疫苗而有抗體也不例外。」

【延伸閱讀】Omicron會否令疫苗失效？台醫列6大Q&A懶人包 為何比Delta更強？

+ 11

「Omicron的長期影響尚不清楚」

早期的新冠變種病毒，不僅會「突破性」感染，也會導致持續性使人虛弱的長期新冠症狀（Long-haul COVID syndrome，又稱Long COVID）。岩崎明子表示，目前仍無數據顯示Omicron有多少機率會導致長期後遺症，但低估Omicron很溫和的人，可能正讓自己處於可持續數月或數年的衰弱疾病的風險之中。另外，Omicron是否會有抗體錯誤攻擊人體細胞、精子損傷和胰島β細胞改變等「沉默」效應。

「藥物供應不足」

Omicron的治療非常有限，醫師必須定量配給，過去幾波疫情中使用的3種抗體藥物有2種對它無效。第3種藥物是葛蘭素史克製藥公司（GSK）的sotrovimab與輝瑞公司（Pfizer）新研發的口服藥Paxlovid，似乎可以有效對抗Omicron毒株。

相關文章：Omicron｜美擬建議戴更高級別口罩 N95售價暴升 兒童口罩最搶手

「醫院人滿為患」

美國哥倫比亞大學微生物學與免疫學教授何大一（David Ho）表示，Omicron對完整接種疫苗且沒有潛在疾病的患者不會造成太大損害，但感染人數仍是愈少愈好，尤其是現在醫院已經不堪重負，而Omicron疫情浪潮的高峰還沒到來。許多醫院被迫延遲非急需手術與癌症治療，部分負荷超載的醫院一直無法適當治療心臟病發等其他緊急情況。

「更多人感染意味著更多的新變異」

Omicron是原始新冠病毒發展至今的第5種主要的變異株，病毒進一步突變的能力是否會減慢還有待觀察，而高感染率卻給了病毒更多突變的機會，且無法保證新版本的變異株是否比之前的病毒更加良性。何大一指出，「過去2年來，新冠病毒（SARS-CoV-2）在許多方面都令人驚訝，我們無法預測這種病毒的進化軌跡。」

相關圖輯：第3針越早打越好？專家分析4大關鍵▼▼▼

+ 8

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】