一文看清新冠肺炎原始、變種病毒差異　必食4大營養素提高免疫力

撰文：TVBS新聞網
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疫情再次拉警報！新型Omicron病毒讓人心惶惶，究竟Omicron與Delta與原始新冠病毒有什麼差別？台灣營養師高敏敏整理出比較表，一次了解原始與變種病毒間的差異。

高敏敏在 facebook（臉書）發文解釋，其實Omicron的症狀較輕微，像小感冒一樣，加上相對原始新冠病毒常見的嗅覺、味覺喪失，Omicron較不明顯，但是千萬別小看它，Omicron 的傳染力竟高達1傳50。

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除了傳染力強，症狀也包含輕微頭痛、頭暈，擁有疲倦感且四肢痠痛，會導致乾咳、鼻塞、流鼻水、發燒、夜間流汗，雖然喉嚨不適但不疼痛，而嗅味覺喪失算是少見症狀，血氧量也不會明顯降低。

為了搞清楚原始的新冠病毒與Delta、Omicron的差別，高敏敏特別奉上比較表，建議大家除了防疫，也須了解症狀，才能即時察覺對症下藥！

雖然Omicron症狀輕微，致死率也較低，但反而要更加注意，因為接種過疫苗仍不是無敵，該做的防疫措施仍不可少。除此之外也可在平時多攝取關鍵營養，提高自己的免疫力。

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嚴防Omicron上呼吸道感染，快點每天這樣吃，保護自己更保護家人：

益生菌

定時補好菌、養好腸，降低發炎機率，提升免疫力。因有臨床發現，確診新冠後康復的個案，體內益生菌的含量會降低，所以有長期定時補充益生菌的人，身體發炎機率會降低、免疫能力較好！

畢竟腸道是人體最大的免疫器官，想要有好的腸道菌叢環境，就要努力增加好菌。好菌就像是體內士兵，可以抑制壞菌、調節消化道機能，身體防護力自然也會增加。

高敏敏建議可以將乳酪當作每天的乳飲品，並選擇內含能通過胃酸、膽酸考驗的菌株，像是常見的A菌、B菌。不僅能增加腸內益生菌，還能補充每日所需的乳製品營養。

Omega-3

吃好油能抗發炎，降低體內慢性發炎，讓免疫細胞不過勞。如果飲食缺乏這類好油，肌膚容易敏感、免疫力較差，若攝取足夠，體內對抗病菌的白血球活躍度也會上升。

但是Omega-3是我們人體無法自行製造的，必須從食物攝取。建議每周吃三次深海魚類，例如鯖魚、秋刀魚、吞拿魚、三文魚，以及每日可攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油等富含Omega-3脂肪酸的好油脂食物。

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維他命C

吃新鮮水果補充維他命C，亦能使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加，但維他命C是水溶性的維他命，容易流失之外，身體也不會自動合成，需透過每日攝取補充。

高敏敏建議，每日最少吃兩份新鮮水果來補足，每日攝取約100mg的維他命Ｃ即可，例如一個番石榴、一個橙、10粒士多啤梨、兩個奇異果。

兒茶素

兒茶素能防止病毒跟黏膜細胞結合，起到阻擋的作用。而綠茶的兒茶素含量最高，每日可以喝點綠茶來防止病毒。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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