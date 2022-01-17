英國哈里王子提出司法覆核　爭取自費請警方提供保護

英媒1月16日稱，英國政府決定，在哈里王子（Prince Harry）身處英國時，即使他自行承擔相關費用，警方也不會收費向他提供保護。哈里王子的律師表示，王子正透過法律途徑推翻這決定。



案件的背景是，王子想帶兩名子女回英，讓他們認識自己的祖國，但認為沒警方恰當的保護，行程風險將是太大。這是來自王子法律團隊15日發布的電郵聲明。

內文稱王子想付錢讓警方保護他，而不是使用納稅人金錢，不過在沒內政部准許的情況下，是不能這麼做的。

法律團隊稱王子夫婦有自費僱用的保安隊伍，但不能複製英國警方所能做到的水平。而在這一點做不到的情況下，王子一家將不能返英。

哈里王子：圖為2020年1月16日，英國哈里王子身處倫敦白金漢宮。（AP）

聲明內文稱，王子身為英女王的孫兒，生來就面對安全風險，他與他的家人都面對有據可查的新納粹和極端主義的威脅。文中亦指出，其他已卸下公職的英國公眾人物都面對這些威脅，他們都可享有警方保護而不用付費。

哈里王子的律師稱，王子曾兩度提出自費請警方提供保護，但都被政府駁回。王子的發言人說，政府作出這些決定時，背後的過程是不透明和不一致的，而且沒考慮到全部風險。

律師發聲明稱，王子已於2021年9月提出司法覆核，對英國公共機構決定的合法性提出法律挑戰。

哈里王子和妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）2020年辭去王室職務，並到美國發展新事業。他們自此靠私人保安團隊保護。