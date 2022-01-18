海底電纜切斷兼火山灰阻礙衛星通訊　湯加災情仍然未明

湯加海底火山爆發距今超過3天，但現場的災區具體狀況仍然未明。澳洲和新西蘭派出的飛機已前往視察，但除了帶來「部分地區或遭受嚴重破壞」外，就沒有更多詳情。在通訊設備發達和現代的今天，為何會這樣？



湯加國會議長法卡法努阿（Lord Fakafanua）在1月17日發表聲明，指政府仍正評估災情帶來的破壞和人命損失，但稱湯加目前需要立刻援助，特別是清水和新鮮的食物。相關的聲明經社交網站流傳，成為湯加目前唯一的政府聲明。

湯加海底火山爆發造成電力中斷，同時切斷了海底對外通訊的電纜，目前能仍與外界溝通的幾乎只餘下衛星電話。衛星電話當然並非人人擁有，且因火山灰遮蓋關係，通訊頻頻受阻。

火山灰同時令飛機飛行不安全，飛進佈滿火山灰的區域可令引擎受損。機場被火山灰掩蓋亦讓飛機無法直接降落，必須清理跑道，恢復無線電通訊，才能讓飛機升降。

目前只能依賴船運

因此目前救援物資只能依靠船隻，據《新西蘭先驅報》18日報道，兩艘載有大量物資的海軍船隻已從新西蘭港口出發，但航行時間需時3日。C-130運輸機已準備就緒，但要待湯加機場的跑道清理後才能起飛。

圖為1月17日，新西蘭奧克蘭，工作人員正在準備救援物資透過空運及船運前往湯加。（AP）

新西蘭的湯加咨詢委員會主席馬卡（Melino Maka）表示，他們只知最少有3人在災難中喪生，但無法掌握更多狀況：「你會以為湯加政府會發出一些官方消息（但卻沒有），這令人十分沮喪。」

事實目前湯加政府除國會議長的聲明以外，還未發出更多的聲明。湯加由多個小島組成，相信是因通訊及電力中斷，導致政府亦未能完全掌握狀況。根據火山爆發前後的衛星圖像，可見主島西部沿岸地區遭受相當嚴重的破壞。

另外科學家對湯加海底火山的活動是否已平息仍然未知，美國全國公共廣播電台（NPR）訪問湯加政府前地質學家塔平（David Tappin）表示，火山活動可能會繼續，儘管威力會大幅減少，但餘震和小型爆發可能持續長達一個月。這意味即使不會再有大型爆發，持續小型爆發的火山灰會進一步令當地的救援工作受阻。