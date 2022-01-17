湯加火山爆發｜千年一遇災情　國際救援須關注「零確診」？

南太平洋島國湯加（Tonga）洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山大規模噴發引致強烈海嘯，相信是自1991年菲律賓皮納圖博火山爆發以來最嚴重的一次，火山研究學者Robin George Andrews更坦言：「是次火山爆發是千年一遇的事件」。

現時湯加的傷亡人數仍然未明。這個目前僅錄得一宗新冠確診及恢復病例的國家，在災後除了亟需外國援助及災後重建外，如何避免新冠病毒爆發以及一般海嘯後傳染病等亦是關鏈之一。



據達爾文火山灰諮詢中心（Darwin Volcanic Ash Advisory Centre）的警報，最新一次的火山爆發發生在格林威治時間16日22時10分（香港時間17日早上6時10分）。太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）也稱在這個區域偵測到大浪，「可能來自另一次湯加火山爆發」。

澳洲太平洋事務部部長Zed Seselja表示，初步顯示海底火山爆發未有對湯加造成大規模傷亡，惟當地的道路和橋樑受到嚴重破壞，外界對當地狀況的資訊仍然有限，僅靠少數用衛星電話的人傳遞訊息。澳洲正派出偵察機到當地評估損失，並協調救援工作。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）則透露，湯加首都努庫阿洛法（Nukuʻalofa）被厚厚火山塵覆蓋，但總體情況平靜穩定。但目前情況下，未能派出飛機或直升機視察情況。

阿德恩表示湯加首都努庫阿洛法被厚厚火山塵覆蓋，但總體情況平靜穩定。(Getty)

由於日前的火山劇烈噴發造成海底通訊電纜中斷，以致湯加與外界斷絕聯繫。南十字電纜網絡（Southern Cross Cable Network）網路總監維佛卡（Dean Veverka）表示：「我們有收到一些概況資訊，但看來電纜已經斷了，可能要兩週才能修復，最近的布纜船在巴布亞新幾內亞的莫士比港（Port Moresby）。」

災後須關注打破新冠「零確診」？

近年來，洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊火山曾多次爆發，例如2009年的一次噴發中突破了海平面；2015年的一次爆發，則噴出大量的大岩石和火山灰，形成了一個長2公里、寬1公里、高100米的新島嶼。去年12月20日，火山的再次噴發形成了可見的火山灰雲，從湯加島湯加塔布（Tongatapu）亦可以看到。

洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊火山近年曾多次爆發。(Getty)

是次火山爆發受影響的不止於湯加，甚至可說是一宗全球性的事件。周六（15日）的噴發影響遍及整個太平洋地區，如瓦努阿圖和斐濟發生沿海洪水，澳洲和新西蘭亦發布了海嘯警報，連遠至北美和南美的民眾都感受得到火山爆發的影響。短期之內，鄰近地區的居民將面臨海嘯、火山灰和酸雨的持續威脅。

在火山爆發和隨後的海嘯之後，新西蘭惠靈頓衛斯理衛理公會牧師 Simote Taungā 與湯加的家人通話後表示：「湯加發生的破壞，如今幾乎到處都有水浸，特別是在首都努庫阿洛法。」

湯加政府在火山爆發和海嘯後經已呼籲「立即援助」，議會議長Lord Fatafehi Fakafanua 表示：「通訊仍然中斷，目前尚未清楚對生命和財產造成的損害的總體程度。我們所知道的是，湯加需要立即得到援助，為其公民提供新鮮的飲用水和食物。」

是次海嘯遠至美國加州同樣受到影響。(AP)

救災須兼顧防控疫情爆發

一般發生類似的海嘯災難，衛生專家均會擔心腐爛的屍體、被污染的飲水源，再加上災區缺乏食品、藥物以至無處棲身，受災地區很容易爆發由蚊子傳播的登革熱和瘧疾等疾病，使死亡人數大幅度增加。

然而，雖說湯加與許多太平洋島國一樣，在應對自然災害方面並不陌生。但在國際伸出援手之際，卻有一點值得留意。尤其是在澳洲、新西蘭和其他國家等國際合作夥伴準備應對小組，一個關鍵因素將是如何管理以避免為這個至今幾乎未有爆發新冠疫情的國家引入病毒。

截至1月16日，擁有約10.5萬人口的湯加，新冠疫情至今錄得一宗確診並康復的個案。這很大程度是因為該國早於2020年初經已禁止絕大部份出入境航班。去年10月，當地確診首宗新冠肺炎個案，患者是湯加籍季節性工人，由新西蘭基督城搭乘飛機返回首都努庫阿洛法後確診。事發三日後，當局於湯加塔普宣佈為期一周的封城措施，除銀行、治安、消防及急救等緊急服務外，禁止所有公共娛樂活動。而該名患者亦於11月26日康復出院。

湯加是目前少數未有受新冠疫情太大影響的國家。(Getty)

即使直至今年1月11日，湯加已有七成人口注射至少一劑新冠疫苗，兩劑則有逾六成人口。但在現時Omicron變種病毒肆虐全球下，湯加遇上重大天災，外來救援人員有可能把新冠疫情傳入，若登革熱和瘧疾等災後爆發疫情，再加上新冠病毒傳播，或對湯加醫療系統造成嚴重的衝擊。

勢考驗新政府管治

目前，澳洲和新西蘭已派出監視飛機評估湯加的損失，並表示正在與美國、法國和其他國家就人道主義反應進行協調。中國外交部也表示，願意應要求提供力所能及的支持和援助。此外，國際紅十字亦會提供了援助，而太平洋島嶼論壇秘書長Henry Puna則說，經已準備好協助應對是次「千年一遇的自然災害」，「在接下來的幾個小時和幾天內，我們將更清楚地了解湯加的形勢，以及其他藍色太平洋大陸（Blue Pacific Continent）國家。」

新議會剛於1月12日由圖普六世國王（左）開幕。(Getty)

對於湯加的新政府來說，是次災情或是一個非常嚴峻的考驗。去年底的選舉後，索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）接任成新總理，新議會則於1月12日由圖普六世國王（Tupou VI）開幕。在新政府剛新場不久便經歷「千年一遇」的災害，以及潛在爆發的Omicron新冠疫情威脅，索瓦萊尼眼前的挑戰絕對不小。

在未來的數星期內，索瓦萊尼政府可以依重的或許是來自世界各地的廣大湯加僑民，相信他們將動員起來籌集資金，以支持家庭和社區，並為重建國家提供重要的支援。事實上，海外匯款一直是湯加經濟的重要貢獻者，並在疫情期間起了十分重要的作用。