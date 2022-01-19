韓國Kakao股價大跌　創辦人金範洙被指逃稅8860億韓圜

韓國Kakao集團的多個子公司股價1月19日大跌，此前有報道稱，韓國警方正在調查針對該公司創辦人金範洙（Brian Kim）的逃稅指控。這為這家韓國網路巨頭增添新麻煩，自2021年12月以來，該公司市值已損失逾250億美元。



Kakao股價在1月19日盤中一度大跌5.1%，創下2021年3月以來的新低，收盤下跌2.17%。Kakao Pay和KakaoBank 等子公司的股價跌至上市以來的最低水平。

據韓媒報道，韓國警方正在調查一個民間組織提出的指控，稱Kakao創辦人金範洙在2014年Kakao和Daum合併期間逃稅8,860億韓圜（約58億港元）。

Kakao否認這些指控，稱「毫無根據」，並補充稱這次合併得到股東同意。

2021年7月，金範洙一度超越三星實際掌門人李在鎔成為韓國首富。但在韓國政府開始打壓網絡巨頭的壟斷地位後，該公司股價一路下跌。今年迄今，該公司旗下的KakaoBank和Kakao Games是MSCI亞太指數中表現差的個股之一。