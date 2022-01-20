美國批准波羅的海3國向烏克蘭運送武器

隨着烏克蘭邊境局勢愈演愈烈，美國國務院1月19日批准立陶宛、拉脱維亞和愛沙尼亞等3個波羅的海國家將美國製造的武器運送至烏克蘭。



據美國《政治報》1月20日報道，美國國務院已經批准3個北約盟國向烏克蘭運送反裝甲導彈和其他美國製造的武器，這表明西方盟國再次對俄羅斯軍隊多線入侵的威脅感到緊迫。

據此前報道，波羅的海的北約盟友立陶宛、拉脱維亞和愛沙尼亞的官員表示，他們希望將美國製造的武器運送至烏克蘭。根據出口管制條例，這3個國家在將武器運送到烏克蘭之前，必須獲得國務院的批准。

報道稱，拜登政府還將在未來幾天開始向烏克蘭運送價值2億美元的反裝甲導彈、彈藥和其他設備。拜登19日舉行的新聞發布會上說，「我猜測普京將對烏克蘭採取行動」 ，「儘管我認為他會後悔這樣做」。

據英媒20日消息，在19日的新聞發布會上，拜登表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯將付出沉重代價。隨後，美國國務院批准了立陶宛、拉脱維亞和愛沙尼亞向烏克蘭運送武器。

據報道，一位消息人士透露，第三方轉讓協議將允許愛沙尼亞向烏克蘭轉讓「標槍」反坦克導彈，而立陶宛將被允許向烏克蘭運送刺針導彈。

據悉，俄羅斯官員雖一再否認入侵烏克蘭，但克里姆林宮在烏克蘭邊境附近集結了大約10萬軍隊。這引起了立陶宛、拉脱維亞和愛沙尼亞以及其他北約盟國和美國嚴重關切。一個由美國參議員組成的兩黨團體承諾在訪問基輔時提供武器。