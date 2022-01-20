美國批准波羅的海3國向烏克蘭運送武器

隨着烏克蘭邊境局勢愈演愈烈，美國國務院1月19日批准立陶宛、拉脱維亞和愛沙尼亞等3個波羅的海國家將美國製造的武器運送至烏克蘭。
據美國《政治報》1月20日報道，美國國務院已經批准3個北約盟國向烏克蘭運送反裝甲導彈和其他美國製造的武器，這表明西方盟國再次對俄羅斯軍隊多線入侵的威脅感到緊迫。
據此前報道，波羅的海的北約盟友立陶宛、拉脱維亞和愛沙尼亞的官員表示，他們希望將美國製造的武器運送至烏克蘭。根據出口管制條例，這3個國家在將武器運送到烏克蘭之前，必須獲得國務院的批准。
報道稱，拜登政府還將在未來幾天開始向烏克蘭運送價值2億美元的反裝甲導彈、彈藥和其他設備。拜登19日舉行的新聞發布會上說，「我猜測普京將對烏克蘭採取行動」 ，「儘管我認為他會後悔這樣做」。
烏克蘭被三面包圍 俄與白羅斯軍演 被指或乘機部署核武拜登料俄羅斯會入侵烏克蘭 稱全面入侵將付出沉重代價布林肯訪問基輔 呼籲俄羅斯以外交及和平方式解決烏克蘭問題美國擬向烏克蘭提供武器 增加俄羅斯入侵成本
據英媒20日消息，在19日的新聞發布會上，拜登表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯將付出沉重代價。隨後，美國國務院批准了立陶宛、拉脱維亞和愛沙尼亞向烏克蘭運送武器。
據報道，一位消息人士透露，第三方轉讓協議將允許愛沙尼亞向烏克蘭轉讓「標槍」反坦克導彈，而立陶宛將被允許向烏克蘭運送刺針導彈。
據悉，俄羅斯官員雖一再否認入侵烏克蘭，但克里姆林宮在烏克蘭邊境附近集結了大約10萬軍隊。這引起了立陶宛、拉脱維亞和愛沙尼亞以及其他北約盟國和美國嚴重關切。一個由美國參議員組成的兩黨團體承諾在訪問基輔時提供武器。