湯加火山︱57歲男海嘯後求生28小時大難不死　外媒：真實版水行俠

南太平洋島國湯加（Tonga）一座海底火山1月15日爆發引來海嘯，距離火山僅50公里的離島Atata是其中一個遭受巨浪衝擊的地方。一名57歲男子Lisala Folau遭海嘯捲走後大難不死，並游到不同島嶼求生，終於在28小時後獲救，被稱為「真實版水行俠」。



《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）20日報道，Atata島民Lisala Folau向當地電台分享自己的故事，他表示在災難發生前，他已從其兄弟處得悉有海嘯，便藏身於一棵樹上。他在第一波海浪過後回到地面，怎料又來了一個更大的後續海浪，把一家人都捲入大海。他估計當時大浪高達6米。

他稱，當時環境很黑，無法看到家人，他聽到兒子的呼喚，但自己沒有回應，因為他怕其他人會冒着生命危險救他。

他表示自己身體有殘疾，雙腿無法好好走路，行動速度比嬰兒還要慢，於是就僅讓自己漂浮，期間不斷遭湧來的巨浪拍打，「我一直在想，如果能抓住一棵樹或任何東西，倘若發生什麼且我失去生命，搜索人員或找得到我，我的家人可以看到我的屍體。」

《衛報》指，他在漂浮多時後，到達了Toketoke島東部。在第二天早上，他曾看到一艘警船駛過，他拿起一塊抹布揮舞，但無人發現他。於是他決定自己出發，游去另一個島嶼Polo'a島，游到黃昏才抵達。他稱，讓自己一直在水中游的動力，就是想起自己的家人。

到達Polo'a島後，他大聲叫救命但發現島上沒有人，但他未有絕望，決定再游去Sopu，那個地方距離首都努庫阿洛法（Nuku’alofa）不遠，也位於主島湯加塔布群島（Tongatapu）上。

報道指，他最終在1月16日晚上到達湯加塔布群島，島上有人協助他，幫他聯絡家人。

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Lisala Folau的女兒Talivakaola Folau在Facebook發布相片顯示，Lisala Folau是在15日下午約6時在Atata島遭海浪捲走，第二天上午約6時到了Toketoke島，之後再到Polo'a島，至晚上約10時游抵湯加塔布島。

Atata島只有61人居住，距離位於湯加塔布群島北部的首都努庫阿洛法約8公里，若坐船需時30分鐘。

▼湯加災後情況的圖片▼