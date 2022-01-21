拜登「俄小規模侵烏論」惹不滿　再警告：俄軍跨境便算入侵

美國總統拜登（Joe Biden）1月20日的言論引起烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）不滿。拜登暗示美國及盟友的回應將視乎俄羅斯或會進行的入侵的規模，對小規模的入侵予以較弱的回應。



拜登19日在記者會上稱，俄羅斯總統普京會為入侵烏克蘭付出沉重而昂貴的代價，但也稱這可能取決於俄羅斯怎麼做。他稱：「如這是一次小規模的入侵，那麼我們終需就該做什麼和不做什麼等問題而爭論。」

拜登「小規模入侵論」引發外界對於華府將怎回應俄軍可能侵烏的質疑，美國官員亦隨之澄清。拜登其後也解畫，他在20日說，俄軍任何犯境的行為都會被視為「入侵」。儘管如此，烏克蘭還是為之不滿。

美國20日對4名烏克蘭現任或前任政府官員實施制裁，稱他們與俄羅斯情報部門採取的虛假訊息宣傳行動有關，試圖為俄羅斯「入侵」烏克蘭製造藉口。在此之前，澤連斯基在Twitter上發文稱：「我們想提醒那些大國，沒（所謂）小規模入侵以及小國，正如傷亡沒（所謂）『輕微』、失去所愛帶來的悲傷沒（所謂）『較小』。 我以一個大國總統的身份這麼說。」