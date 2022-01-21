拜登「俄小規模侵烏論」惹不滿　再警告：俄軍跨境便算入侵

美國總統拜登（Joe Biden）1月20日的言論引起烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）不滿。拜登暗示美國及盟友的回應將視乎俄羅斯或會進行的入侵的規模，對小規模的入侵予以較弱的回應。
拜登19日在記者會上稱，俄羅斯總統普京會為入侵烏克蘭付出沉重而昂貴的代價，但也稱這可能取決於俄羅斯怎麼做。他稱：「如這是一次小規模的入侵，那麼我們終需就該做什麼和不做什麼等問題而爭論。」
拜登「小規模入侵論」引發外界對於華府將怎回應俄軍可能侵烏的質疑，美國官員亦隨之澄清。拜登其後也解畫，他在20日說，俄軍任何犯境的行為都會被視為「入侵」。儘管如此，烏克蘭還是為之不滿。
美國20日對4名烏克蘭現任或前任政府官員實施制裁，稱他們與俄羅斯情報部門採取的虛假訊息宣傳行動有關，試圖為俄羅斯「入侵」烏克蘭製造藉口。在此之前，澤連斯基在Twitter上發文稱：「我們想提醒那些大國，沒（所謂）小規模入侵以及小國，正如傷亡沒（所謂）『輕微』、失去所愛帶來的悲傷沒（所謂）『較小』。 我以一個大國總統的身份這麼說。」
We want to remind the great powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones. I say this as the President of a great power 🇺🇦— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2022