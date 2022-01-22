Omicron BA.2現蹤40國　英國部門列入調查　丹麥指住院率未見上升

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）亞型BA.2漸受關注，英國衞生安全局1月21日將其列入「受調查的變種」（Variant Under Investigation）。在另一國家丹麥，當地的新確診病例近半數已是BA.2，當地衞生部門指，迄今為止的數據顯示BA.2與BA.1的住院率未見差異。



Omicron目前有3個不同分支，分別名為BA.1、BA.2及BA.3。在2021年12月23日時，世界衞生組織（WHO）曾指測序的病例中99%都是BA.1。不過現時形勢或有改變，部份地方漸見有更多BA.2個案出現。

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Omicron BA.2：英國衞生安全局1月21日宣告把BA.2列入「受調查的變種」，圖為在倫敦街頭的市民（AP）

根據英媒21日報道，英國衞生安全局（UK Health Security Agency）指BA.2迄今在40國現蹤，其中在丹麥最多人受感染，其次是印度、英國、瑞典和新加坡。《新聞周刊》（Newsweek）1月21日指，跟蹤病毒變化的國際數據庫GISAID紀錄了10,144個BA.2病例。香港社區也有出現OmicronBA.2個案。

英國：列BA.2為「受調查的變種」

英國衞生安全局1月21日宣告把BA.2列入「受調查的變種」，據英國政府網站顯示，若然新冠病毒的變異株被視為具有令流行病學、免疫學不安，或有致病特性，便會提出正式調查，它們會被指定為「受調查的變種」，在相關專家委員會評估風險後，它們有可能被列為「需關切變種」（Variants of Concern）。

英國新冠肺炎疫情：圖為1月21日，一名女子在倫敦街頭走過。（AP）

傳播力或更高？

新變種病毒亞型引起注意後，外界關注它的傳播力與殺傷力。科學家尚未有定論，但有英國專家、倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）認為，BA.2的傳播力某種程度上或較BA.1高，原因是在多個國家已看到它的持續增長。

Omicron BA.2：倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克指BA.2的傳播力某種程度上或較BA.1高（Twitter截圖）

丹麥：預計疫苗仍有效防重症

在歐洲國家丹麥，當地的衞生部門斯塔滕斯研究所（Statens Serum Institut）1月20日表示，BA.2病例佔整體新冠肺炎病例的百分比已從20%升至45%，即佔近半數，仍需更多數據以了解是否傳染力更強。

研究所同時強調，迄今數據顯示BA.2與BA.1的住院率未見差異。丹麥官員也指出，預計新冠疫苗仍可在防重症方面有效對付BA.2。