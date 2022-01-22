馬哈蒂爾一個多月來三度入院　情況令人擔憂

馬來西亞前首相馬哈蒂爾辦公室1月22日下午向媒體證實，目前馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）已在冠心病加護病房接受治療。



他上週才自吉隆坡的國家心臟中心（National Heart Institute）完成「選擇性醫療程序」（elective medical procedure）並出院，但1月22日再度入院，而且是在冠心病加護病房（CCU）就醫。《馬來西亞前鋒報》稱他的情況令人擔憂。

馬來西亞前首相馬哈蒂爾2022年1月22日被送入位於吉隆坡的國家心臟中心加護病房。大批記者在醫院內採訪拍照。（AP）

新加坡《聯合早報》 1月22日引述他的助理蘇菲尤索夫回覆媒體查詢時說，馬哈蒂爾家人或國家心臟中心將發布最新消息。中心也稱稍後會發聲明說明他目前的健康狀況。

現年96歲的馬哈蒂爾2021年12月16日進入國家心臟中心，23日出院。2022年1月7日，他再到該處接受「選擇性醫療程序」，13日出院。連同今次在內，這是他1個多月來第3次住院。

新加坡《海峽時報》17日稱他有心臟病史，曾兩次心臟病發作，一次是在1989年，另一次是在2006年。此外，他還做過2次心臟搭橋手術，多年來定期到國家心臟中心進行身體檢查。

2018年5月9日，馬來西亞執政聯盟國民陣線在大選中落敗。首相納吉布在5月12日宣布同時辭任巫統和國民陣線主席。馬哈蒂爾成為新一任首相。圖為2018年5月10日，馬哈蒂爾在吉隆坡召開記者招待會，就大選結果發言。（Getty）

現年96歲的馬哈蒂爾仍活躍於政壇。他與長年政治對手安華（Anwar Ibrahim）合作，率領希望聯盟（Pakatan Harapan，PH）於2018年5月的大選撃敗醜聞纏身的總理納吉布（Najib Razak）也導致在大馬長期執政國民陣線（Barisan Nasional，BN；National Front）下台。馬哈蒂爾可說是有份寫下馬來西亞政黨輪替歷史。

馬哈蒂爾以92歲之齡二度出任首相時，成為該國史上最年長的首相，以及全球最高齡的國家和政府領導人。不過他的任期因內部鬥爭僅持續22個月，他在2020年2月突然辭職。不過這並無阻止他繼續發揮影響力，他2020年成立新政黨，對抗重新上台執政的國民陣線。