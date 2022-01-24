烏克蘭局勢｜美國第二批武器運抵基輔

隨着俄烏邊境緊張局勢升級，美國的第二批援助烏克蘭武器已於1月23日抵達基輔。



烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）1月23日在Twitter發文稱：「第2架飛機抵達基輔！為強化烏克蘭的防禦戰力，超過80噸的武器來自我們的盟友美國！而且還沒完。」

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022

這是美國在2021年12月核准的一批軍事物資援助的一部分，另外90噸武器和彈藥已於22日抵達烏克蘭。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodimir Zelensky）在Twitter發文對美國的軍事援助表示感謝：「感謝你，拜登（Joe Biden）總統，感謝美國對烏克蘭前所未有的外交和軍事援助。」

美國駐烏克蘭大使館沒有具體說明這批貨物的具體材料，只是將其描述為「致命性質的援助，包括為烏克蘭前線的保衛者提供彈藥」。美國駐烏克蘭大使館在其推特帳戶上發布聲明稱，「這表明美國對烏克蘭主權自衛權的堅定承諾」。