烏克蘭呼籲立即制裁俄羅斯　美國反對

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月23日加強他對俄羅斯入侵烏克蘭的警告，但他同時拒絕立即對俄羅斯實施經濟制裁的呼籲，稱這樣做將削弱西方遏制俄羅斯潛在入侵烏克蘭的能力。



美國有線新聞網絡（CNN）1月23日報道，布林肯表示，「任何一支額外的俄羅斯部隊」以「侵略性的方式」進入烏克蘭，都將導致美國及其盟國的嚴厲回應。

但他同時也為美國政府不願對俄羅斯實施先發制人的制裁進行辯護，儘管烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）敦促美國及其盟友現在就對莫斯科在烏克蘭邊境大規模集結部隊施加懲罰。

「說到制裁，這些制裁的目的是為了阻止俄羅斯的侵略，」布林肯說。「因此，如果他們現在被觸發，就失去了威懾作用。」

俄羅斯在俄烏邊境附近集結軍隊，引發西方對俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂。西方威脅稱，倘若俄羅斯真的入侵，將對俄實施具有深遠經濟影響的制裁。莫斯科則一直表態並無入侵計劃。

目前，美國援助烏克蘭的兩批武器裝備均已運抵基輔。