烏克蘭局勢｜美媒：拜登改變立場　擬派兵往東歐及波羅的海國家

美國《紐約時報》報道，總統拜登（Joe Biden）正考慮向波羅的海及東歐北約國家部署美軍，以擴大美國的軍事參與，預計最早在本週決定。若成事將標誌美國對烏克蘭局勢的一個重大轉變。



《紐約時報》1月23日引述官員報道，同日在大衛營舉行的一次會議上，國防部向拜登提出多項建議，包括向東歐派遣1000至5000的兵力，連同軍艦與戰機，駐守波羅的海國家。若情況惡化，增兵數字可增加10倍。

派駐的兵力部份會來自美國，部分調派自其他北約國家。有關派兵決定最快可在本週內公布。

建議中未有說明直接派駐部隊在烏克蘭境內，拜登過去曾表示無意捲入另一場衝突。不過若美國派兵前往周邊國家，亦可被視為對美國對烏克蘭局勢的一個重大轉變。

圖為1月21日，拜登在美國白宮旁的艾森豪行政辦公大樓的一次活動上發言。（Getty）

報道引述前奧巴馬（Barack Obama）政府國防部俄烏高級顧問法卡斯（Evelyn Farkas）指出，這會是針對俄羅斯在白羅斯駐紮軍隊的回應，白羅斯與北約國家相鄰。法卡斯表示行動是要讓克里姆林宮明白，他們的部署會令局勢升級。

美國之前約有150名軍事顧問在烏克蘭，他們大部分在遠離前線的烏克蘭西部，協助訓練工作。他們主要包括特種作戰部隊，及國民警衛軍的訓練員。報道指一旦俄羅斯全面入侵烏克蘭，美國會盡快撤離這批人員，但或許會留下少量人員在基輔，擔任顧問提供協助。