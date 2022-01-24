烏克蘭局勢｜美國將俄烏旅行警告升至最高級　建議公民不要前往

美國國務院1月23日同時對俄羅斯與烏克蘭的旅行警告升至最高級，建議美國公民「不要旅行」（Do Not Travel）。



美國國務院1月23日發布最新旅行警告，將對俄羅斯的旅行警告提升至最高的第四等級，即「不要旅行」，建議公民不要去俄羅斯旅行。

美國國務院在官網發布的公告稱，建議美國公民不要前往俄羅斯，因為俄烏邊境局勢持續緊張，美國公民可能受到騷擾，美國駐俄羅斯大使館在俄協助美國公民的能力有限。

2022年1月9日，在烏克蘭頓涅茨克地區，一名烏克蘭士兵走在與親俄叛軍的隔離線上。（AP）

其他因素包括新冠肺炎（COVID-19）和相關入境限制，恐怖主義，俄羅斯政府安全官員的騷擾，以及當地法律的任意執行。

公告稱，由於俄羅斯加強了俄烏邊境的軍事存在，並在與烏克蘭接壤的邊境地區進行軍事演習，位於或考慮前往俄烏接壤的俄羅斯聯邦地區的美國公民應注意，邊境地區的局勢是不可預測，緊張局勢正在加劇。

「鑑於局勢的持續動盪，強烈建議美國公民不要從俄羅斯經由該地區從陸路前往烏克蘭。此外，俄羅斯各地都有騷擾外國人的可能，包括通過專門針對外國人的規定。」

同一天，美國也將針對烏克蘭的旅行警告提升至最高的第四等級，即「不要旅行」。

美國國務院建議美國公民，由於俄羅斯軍事行動，以及新冠肺炎疫情帶來的威脅持續上升，建議美國公民不要前往烏克蘭。

美國國務院官網發布的旅行建議分為四個等級：第一等級是「行使正常的預防措施」；第二等級是「提高謹慎」；第三等級是「考慮旅行」；第四等級是「不要旅行」。