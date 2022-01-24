比利時布魯塞爾反防疫示威演變警民衝突　逾70人被拘

當地時間1月23日，比利時首都布魯塞爾出現大規模反防疫示威，示威最終演變為暴力衝突，歐盟總部大樓遭衝擊。



據美聯社1月23日報道，23日約有5萬民眾齊聚在比利時首都布魯塞爾，抗疫歐洲各國政府以「非民主方式」實施防疫措施，其中一些人來自法國、德國和其他國家，抗議者在遊行中高呼「自由」。

示威者聚集在位於布魯塞爾的歐盟總部大樓前，向警方投擲鞭炮、毀壞了附近的商鋪。對此，警方使用高壓水槍和催淚彈驅散人群。此次遊行很快演變成暴力衝突，有抗議者向歐盟對外行動署大門投擲物品，警方用催淚瓦斯驅散人群。

23日晚些時候，警方說，比利時首都的抗議活動吸引了大約5萬人參加，至少3名警察和12名示威人員在衝突中受傷，不過傷勢均無大礙；約70名示威人員被警方拘留，包括示威開始前即有6人因攜帶危險品或違禁品被警方拘留。

在此之前，歐洲其他國家的首都在22日舉行了示威活動，反對疫苗護照和其他要求。由於新型冠狀病毒肺炎（COVID）變種病毒Omicron導致每日感染和住院人數激增，歐洲各國政府實施了這些要求。

歐盟對外事務部秘書長薩尼諾（Stefano Sannino）表示，這是「卑鄙、可恥的襲擊」。歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）譴責這是「毫無意義的破壞和暴力」。

布魯塞爾近兩個月發生了5次「反防疫」示威遊行，但本次遊行示威不僅規模超過以往，還是歐盟機構首次遇襲。比利時正在經歷第五波新冠疫情，目前尚未達到這波疫情的頂峰。比利時政府表示，將繼續堅持「限制餐館酒吧營業時間、關閉夜總會」等封鎖措施。

2021年11月21日，布魯塞爾曾發生另一起規模較大的反防疫示威遊行，當時約3.5萬人參與其中，同樣以鬧事者與警方爆發衝突收場。