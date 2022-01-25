拒向烏克蘭軍援　德國被批過度依賴俄羅斯天然氣

俄烏緊張局勢日益加劇，而德國卻拒絕提供軍備。美媒稱德國在天然氣問題過於依賴俄羅斯。



美國有線新聞網絡（CNN）1月23日報道，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在社交媒體上發文稱，美國向烏克蘭提供的第二批超80噸的武器已經抵達首都基輔。僅僅兩天前，美國剛向烏克蘭提供了第一批超90噸的「致命武器」。

此外，英國防大臣華禮仕（Ben Wallace）17日稱，英方決定向烏克蘭提供一批「輕型防禦性反裝甲武器系統」，一小批英方人員將赴烏克蘭提供相關培訓。

德國政府對向烏克蘭出口武器一事表示拒絕，總理朔爾茨（Olaf Scholz）21日在記者會上表示，該國近些年來都不支持出口致命性武器。並且，德國還阻止愛沙尼亞、立陶宛和拉脱維亞向烏克蘭出口美製武器。

《華爾街日報》23日稱，德國在俄烏問題如此謹慎是因為德國過於依賴俄羅斯的天然氣供應。一旦俄烏髮生衝突，德國將因為這種依賴而變得脆弱，同時歐洲也難以對俄羅斯發動制裁。

報道稱，由於德國近些年實行減少核電和淘汰燃煤電廠的政策，目前德國已成為世界上最大的俄羅斯天然氣的買家。據歐盟統計局數據，德國一半以上的天然氣是從俄羅斯進口。其他歐盟國家天然氣自俄羅斯進口的平均佔比也不低，達到了40%。

而且德國的進口量還將上升。從俄羅斯經波羅的海向德國輸送天然氣的「北溪2號」管道已於去年9月完工，但還未正式投入運營。該管道有望使德國從俄羅斯進口的天然氣翻倍。

這條年運輸總量達550億立方米的管道原本預計於2019年底完工，但因為受到美國制裁而延遲了近兩年。美國和其西方盟友一直推動德國方面承諾，一旦俄羅斯軍事干預烏克蘭，就立即封存「北溪2號」管道。