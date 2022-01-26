新冠肺炎：日韓法德疫情升溫　澳洲軍艦馳援湯加卻爆疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）在韓國、日本、法國和德國多地肆虐之際，躲過疫情的湯加目前面臨病毒入侵的危機，當地海底火山爆發引發海嘯後，澳洲海軍派出軍艦運送救援物資，但其中一部軍艦爆發疫情。



韓國

韓聯社25日報道，中央防疫對策本部25日公布，全國25日新增8,571人確診，單日確診首次突破8,000個，累積749,979人染疫。

疫情急速升溫，公共衛生部門因此在26日起實施新的應對疫情系統，專注為包括長者和長期病患在內的高風險人士群進行篩檢和治療，讓低風險人群接受快速抗原檢測。

韓國新冠肺炎疫情：圖為中學生1月23日到景福宮參觀。（AP）

政府亦修改隔離措施，已打疫苗患者，隔離期從10天縮短至7天，已打疫苗密切接觸者無需隔離，只需在初次接觸患者後約一周左右檢測。

日本

共同社24日報道，22日有39個都道府縣的單日新增感染人數超過最大設想人數，廣島超出4.4倍，島根縣3.5倍，歌山縣3.1倍，長崎縣2.9倍，均大幅超出設想。

此外東京都政府1月25日公布，東京新增12813確診個案，創下單日新增確診個案數字新高。

日本新冠肺炎疫情：圖為途人1月21日在東京澀谷站附近走過。（AP）

這間傳媒25日報道，政府25日上午召開專家組會議，諮詢擴大「防止蔓延等重點措施」適用範圍一事，專家小組同意27日開始把它的適用範圍擴大至34個地區，新增包括北海道、大阪和福岡等18個道府縣。實施限期維持至2月13日。

澳洲援助軍艦爆疫

湯加因海底火山14、15日接連噴發爆發，15日觸發海嘯。澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）25日告訴英國天空新聞，載着救援物資和逾600船員、21日下午從布里斯班（Brisbane）出發前往湯加的澳洲軍艦阿德萊德號（HMAS Adelaide），但發現23人染疫。

圖為澳洲國防部1月20日公布的相片，顯示士兵登上阿德萊德號的情形。阿德萊德號21從布里斯班出發，運送救援物資到湯加。（AP）

達頓稱，有援助物資是透過C-17飛機以無接觸送遞形式交付，這種形式仍是一種選項，「我們不會讓湯加人處於（疫情）風險之中」。

湯加在火山爆及海嘯發生前，是世界上為數不多的未受疫情影響的國家。島上僅在2021年10月通報有一個病例。

歐洲

德國疾病控制中心24日公布，在過去一周，國內每10萬人就有840.3個確診，衛生部長連料相關數字會在2月中旬達至高峰。

德國新冠肺炎疫情：圖為1月24日，醫護人員在德國法蘭克福一個檢測中心內工作。（AP）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和16州州長24日決定延長現有防疫措施期限，包括針對私人聚會的10人限聚令或出入餐廳需出示已接種疫苗證明或對病毒呈陰性的檢測報告。

法國24日收緊政策，進入酒吧、餐廳和其他公共場所等地需出示完成疫苗接種或近期染疫後康復政府，不再接受「健康通行證」，這意味着檢測呈陰性人士不能進入這些場所。法國24日有393名新冠患者死亡，單日死亡人數創自2021年4月以來新高。

比利時24日批准免疫功能低下人群接種第4劑新冠疫苗。這個國家1,150萬人口中，77%民眾已接種2劑疫苗，55%已打第3針。