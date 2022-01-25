美專家稱快篩前有這徵狀　恐已感染Omicron：應假設已確診勿外出

Omicron疫情全球擴散，美國芝加哥公衛專家警告，假若在做快篩前就出現喉嚨痛，就要提高警覺，因為可能已經感染Omicron。另方面，日本專家也以部分染疫者病情舉例，曾有患者因喉嚨劇烈疼痛，無法喝水、進食，最終全身病情惡化。



美國芝加哥公共衛生局長亞瓦迪（Allison Arwady）表示，喉嚨痛是預判確診Omicron的最常見症狀，假若這症狀已經出現，最好待在家中，「特別是突破性感染的輕症患者，喉嚨痛是其中一個預測因子」，出現任何流感、類似感冒症狀者，在病毒篩檢結果出來之前，都應該假設已經確診，這是現階段應該對待新冠病毒的方式。

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另據日媒《讀賣新聞》報道，依據廣島縣在Omicron急速擴散時期針對400名確診者的調查，有52%的人出現喉嚨痛的症狀，遠高於Delta疫情高峰的34%，出現咳嗽、全身倦怠的比例也高過Delta時期，而嗅覺、味覺障礙則降至1%，低於Delta的6%。

國立國際醫療研究中心國際傳染病中心主任大曲貴夫表示，儘管Omicron感染症狀與感冒類似，但高齡者、慢性病患者病情仍有可能惡化，千萬不可輕忽，「患者因喉嚨劇烈疼痛無法喝水進食，導致全身狀況惡化的情況也曾出現過」，因此療養期間要注意攝取充足水分及營養，徹底落實基本防疫工作。

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