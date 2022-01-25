日本研究：Omicron生命力頑強　在塑膠表面能存活8天

日本科學家最新研究發現，新冠肺炎Omicron變種病毒在塑膠表面和人體皮膚上的存活時間，較原初及其他變種病毒株長，間接地解釋了Omicron更容易傳播，足以取代其他變種的原因。



京都府立大學一個醫學團隊近日發表研究報告，指發現Omicron變種病毒株的存活能力特別強。相關研究論文已上載至bioRxiv上，正待同行評審。

研究團隊發現在塑膠表面上，Alpha、Beta、Gamma和Delta變種的平均存活時間分別為 191.3、156.6、59.3和114小時。Omicron變種病毒則為193.5小時（8天），比其他所有病毒株要高。

圖為1月19日，菲律賓馬里拉一間疫苗接種中心，醫護人員正在準備疫苗。（Getty）

在人體皮膚上的存活時間亦然，Alpha、Beta、Gamma和Delta變種分別為19.6、19.1、11及16.8小時。Omicron變種存活時間為21.1小時。

所謂存活時間，是指病毒在表面停留一段時間後，仍保留感染及複製能力。Omicron在環境的穩定能力較其他的變種病毒株要高，進一步解釋了Omicron更容易傳播，並足以取代Delta成為主要病毒株的原因。

但即管如此，當Omicron病毒遇上含酒精的洗手液15秒後，都會在皮膚上完全失去活性。研究總結指出，這符合世界衛生組織建議，使用酒精搓手液及保持雙手清潔，仍是有效的防禦手段。