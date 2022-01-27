阿富汗局勢｜塔利班挪威會談結束　承諾允女性接受教育

阿富汗塔利班代表團應挪威政府的邀請，1月22日抵達挪威首都奧斯陸（Oslo）與歐洲和美國代表展開為期3天的會談，並在25日結束。歐美代表要求塔利班允許阿富汗女性接受各級教育，作為援助條件。



與歐美代表的會談結束後，塔利班代表團25日晚已經離開挪威，但未有發表任何聲明。但阿富汗外交部發言人在Twitter發文，稱讚歐盟承諾繼續向阿富汗提供人道主義援助。

美國廣播公司（ABC）報道，西方外交官在會談中闡述他們對塔利班的期望，要求增加阿富汗婦女和女孩的權利。

歐盟駐阿富汗特使尼克拉松（Tomas Niklasson）在Twitter上寫道，他在會上強調阿富汗在3月學年開始時，全國各地的中小學需要同時為男孩和女孩提供上學機會。

I also underlined the need for primary and secondary schools to be accessible for boys and girls throughout the country when the school year starts in March - and discussed engagement with UN appointed special rapporteurs. Looking forward to our next meeting. https://t.co/3ChjbvMQ8k — Tomas Niklasson (@tomas_niklasson) January 25, 2022

塔利班上週曾向美聯社指，他們的目標是在阿富汗新年之後的3月下旬，當地的學校會開放絡予女孩和婦女讀書。與塔利班代表團會晤的挪威難民委​​員會（NRC）秘書長埃格蘭（Jan Egeland）指，塔利班在奧斯陸重申了這項承諾。

塔利班政府正尋求國際承認，及釋放2021年8月15日重新掌權後被美國凍結的數十億美元阿富汗中央銀行資產，以協助紓緩阿富汗的人道危機。