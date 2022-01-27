新冠肺炎｜莫德納展開針對Omicron疫苗加強劑臨床試驗

美國藥商莫德納（Moderna）1月26日宣布，已展開一項臨床試驗，研發專門針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）疫苗加強劑的安全和有效性。
這項臨床試驗涉及600名18歲以上人士參與，其中一半人已在至少6個月前接種兩劑莫德納疫苗，另一半人則已接種兩劑莫德納疫苗，以及目前授權的加強劑。
莫德納26日還在《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal）上，發表有關其50微克加強劑如何對抗Omicron的數據。試驗者注射第3針加強劑的6個月後，阻截Omicron感染的抗體有所下降，但在所有試驗者身上仍可檢測到抗體。
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數據顯示，雖然加強劑會隨時間推移而減弱，但它仍然可以針對變種病毒提供保護力。
美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）1月25日也宣布，正為針對Omicron研發新疫苗展開臨床試驗。