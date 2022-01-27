新冠肺炎｜歐洲多國放寬防疫措施　英格蘭1月27日取消口罩令

歐洲多國陸續放寬針對新冠肺炎（COVID-19）的防疫措施，英國英格蘭自1月27日起取消口罩令，民眾進入公眾場所時也不須出示健康證明。



雖然英格蘭宣告取消口罩令，但倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）已表示，仍會強制民眾在倫敦的公共交通工具上戴口罩，敦促民眾「做對的事」。政府指，各組織可自行決定是否要求訪客出示健康證明，有商店指會繼續要求顧客戴口罩。

衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）稱，疫苗接種工作成功，民眾對新冠肺炎治療有更好的理解，因此政府認為可放寬防疫措施。

康復者再感染Omicron

英國廣播公司（BBC）1月26日稱，社區傳播實時評估（REACT，暫譯）計劃的研究顯示，英格蘭近日有三分之二參加研究的Omicron病人指，他們之前已感染過新冠病毒。

荷蘭新冠肺炎疫情：圖為1月26日，荷蘭阿姆斯特丹餐廳的顧客。（AP）

荷蘭

荷蘭酒吧、餐廳和劇院1月26日起可重開，營業時間為早上5時至晚上10時，每個場所可容納的人數減少，而且民眾須遵守社交距離措施。顧客須出示疫苗接種證明或感染新冠病毒後康復的證明。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）1月25日公布新措施。他說：「我們今天邁出一大步來解封荷蘭，但感染人數確實正在飆升。」他稱放寬防疫措施並非沒風險。

丹麥

丹麥自2月1日起取消口罩令，民眾乘搭公共交通工具以及到訪商店時不須戴口罩，政府建議他們到訪醫院、醫療設施和安老院時戴口罩。民眾也可自由出入餐廳、咖啡店、博物館和夜總會。

奧地利新冠肺炎疫情：圖為1月8日，奧地利維也納示威者上街抗議政府的防疫措施。（AP）

奧地利

奧地利政府1月26日宣布，自1月31日起取消針對沒接種疫苗的民眾實施的居家令。他們可外出，但不能進入一些公眾場所，如餐廳和並非售賣必需品的商店。