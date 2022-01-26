新冠肺炎｜日韓確診再創新高　法國突破50萬大關

法國的單日新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案1月25日首度突破50萬大關之際，日本和韓國染疫人數亦創新高。



法國增逾50萬人確診

這個國家25日公布過去24小時新增501,635人確診，錄得單日新高紀錄，也是首度突破50萬大關。

法國新冠肺炎疫情：圖為1月24日，女子進入里爾一間餐廳前出示新冠疫苗接種通行證。（AP）

法媒26日報道，在歐洲主要國家中，法國目前是單日確診率最高的國家，過去一週平均每天新增超過36萬人染疫。

政府統計數字顯示，法國各地共有超過3萬人因感染新冠住院，創2020年11月以來新高，幸住進深切治療部病房患者僅3,700人出頭，比前一波疫情高峰期間來得少。

韓國單日增1.3萬確診

韓聯社26日報道，全國在過去24小時新增13,012個確診病例，連續第2天創下新高，前一天新增8,571人染疫，則是首度突破8,000大關。

韓國新冠肺炎疫情：圖為1月26日，民眾在首爾街頭排隊檢測。（AP）

韓國中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊26日稱，變種病毒株Omicron（奧密克戎）疫情較嚴重的光州、全羅南道、京畿道平澤市和安城市試行新採檢規定，讓包括60歲以上長者和密切接觸者在內高風險人群優先接受PCR核酸檢測，其餘人在快速抗原檢測中出現陽性反應時才能接受PCR檢查。這項新版診治體系的實施範圍2月3日會擴大到全國。

自26日起，確診者若已完全接種疫苗，居家隔離期會從現行規定的10天縮短至7天。

日本單日逾6萬確診

日本25日新增62,610人確診，單日確診染疫人數首次超過6萬。全國47個都道府縣中，30個地區創新高，包括東京都12,813個。

日本新冠肺炎疫情：圖為1月26日，民眾在東京街頭走過。（AP）

政府25日宣布把防止蔓延等重點措施實施範圍擴至34個都道府縣，新增大阪府、京都府和北海道等18個地區。時間從27日持續到2月20日。防止蔓延等重點措施是緊急事態宣言前一階段的防疫管制措施。

日本厚生勞動省專家小組會26日基本同意5至11歲兒童新冠疫苗接種能朝免費的方向推進。