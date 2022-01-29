聯合國人權專員或訪新疆　正與中國討論

聯合國人權事務高級專員辦公室證實，專員正與中國商討近期訪問新疆，但必須是「有意義的，在不受監督的情況下」進入新疆地區。



據英國路透社報道，聯合國人權事務高級專員辦公室1月28日表示，人權高專巴切萊特（Michelle Bachelet）正在與中國商討近期可能訪問新疆的事宜。

巴切萊特在日內瓦的辦公室表示，正在與中方商討於2022年上半年前往中國西北部新疆地區採訪的可能性。

2019年6月5日，在新疆喀什某大型清真寺廣場前，維吾爾族穆斯林載歌載舞歡慶肉孜節。（Getty）

有港媒1月27日引述知情人士透露，中國已同意在「北京冬奧會閉幕後的上半年」，接待聯合國人權事務高級專員巴切萊特訪問新疆。

巴切萊特的發言人科爾維爾（Rupert Colville）對英媒稱巴切萊特正在與中國就可能在2022年上半年訪問中國進行談判，但訪問必須是「有意義的，在不受監督的情況下」進入新疆地區。

他說：「重要的是，此次訪問必須是有意義的，能夠不受監督地接觸到廣泛的民間社會行為人士和地點，並與政府官員進行高層接觸。正如高級專員所說，有意義的、不受限制地進入新疆地區至關重要。」

科爾維爾在聯合國新聞發布會上表示：「巴切萊特此次訪問的具體細節仍在討論中。」

1月28日中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應相關報道稱，中方歡迎聯合國人權高專巴切萊特女士訪華並參訪新疆。中方早已發出邀請。雙方一直就此保持溝通。中方的立場是一貫、明確的。

趙立堅指出，訪問的目的是促進雙方之間的交流與合作。中方反對任何人利用此事進行政治操弄。