烏克蘭局勢｜美副國務卿：美俄外長料本週對話　談俄安全保障建議

美國副國務卿紐蘭（Victoria Nuland）1月30日指，國務卿布林肯（Antony Blinken）本週料與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）商討烏克蘭局勢。



俄羅斯塔斯社（TASS）報道，美國國務院負責政治事務的副國務卿紐蘭30日接受哥倫比亞廣播公司（CBC）訪問時表示，對於美國26日答覆俄羅斯提出的安全保障草案，有跡象顯示俄方有意與美方就此事磋商，布林肯與拉夫羅夫或在本週對話。紐蘭又指，希望通過外交渠道及軍備控制來解決危機。

被問及俄方是否有緩和局勢的跡象時，紐蘭說，「相反，自從我們一直鼓勵他（俄總統普京）緩和局勢以來，他已經（在俄烏邊境）調動更多軍力。」

拉夫羅夫30日重申，莫斯科反對烏克蘭加入北約，「他們已經與烏克蘭靠近，還想把烏方拖入該組織。雖然每個人都明白，烏克蘭還沒做好準備，也無法為加強北約的安全做出任何貢獻。」拉夫羅夫又指，俄方將向美國及其盟國施壓，要求他們釐清關於滿足俄方的安全保障要求。

另外，俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）30日形容，俄方準備入侵烏克蘭的說法完全荒謬，「我們不想發動戰爭，我們根本不需要它。」