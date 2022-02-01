新冠肺炎｜車隊沿途破壞塗鴉騷擾民居　杜魯多譴責反疫苗示威者

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）批評反疫苗示威者，並指加拿大人對他們的行為感到厭惡，並稱人們不會向那些懸掛種族主義旗幟的人屈服。



由反疫苗示威者組成的「自由車隊」，在加拿大各地發起示威，反對政府的強制接種疫苗政策，示威者在1月28日抵達渥太華。

有當地傳媒報道，車隊在路經民居地方時發出大量噪音，並辱罵附近勸阻的居民。在車隊路經陣亡士兵紀念碑的遺址時，更進行塗鴉和破壞，包括著名運動員福克斯（Terry Fox）的雕像。

圖為1月30日，加拿大渥太華，反疫苗示威者聚集國會山莊。（Getty）

杜魯多在1月31日發表講話，譴責這批反疫苗示威者，指加拿大人對他們的行為感到厭惡，同時稱人們不會向那些懸掛種族主義旗幟的人屈服。有傳媒拍攝到，在車隊的人包括了白人至上主義組織，反猶太主義及極右活動人士，部分人甚至在車上掛起了納粹旗。

有無家可歸收容所及庇護中心，指受到示威者的騷擾。渥太華市議員麥肯尼（Catherine McKenney）表示，他已收到數百名居民的投訴，指對示威隊伍感到厭倦和害怕。

警方表示，除個別事件外示威大致和平，但他們對有示威者打算留在原地表示關注，擔心會造成交通、噪音和安全問題。在抗議者抵達渥太華之前，組織者曾公開表示他們意圖是擾亂加拿大首都的日常生活。