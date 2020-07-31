台倉庫大火　女屋主捨命救狗反被咬？原來毛孩會在這些情況下攻擊

風高物燥易火災，發生火災意外本來就已經很不幸了，要是在火災逃亡的時候還被狗咬那就更尷尬了。就在29日凌晨左右，台灣新北市新店區驚傳暗夜大火，北新路遠至寶橋路都有居民聞到味道，紛紛探頭出外查看，發現是灣潭路一間倉庫起火，火勢猛烈全面燃燒，屋主急奔逃亡，女屋主還被驚慌的狗給咬傷。警消獲報到場迅速控制火勢，同時協助傷者就醫。

從媒體報道的隻言片語中，我們很難了解女子被狗咬的詳細經過和具體原因，但是根據報道中「狗驚慌」可以進行大膽猜想一下，首先可以確定的是狗的確是會因為受驚而咬人的，因為狗受到驚嚇，它為了要保護自己，本能上就會攻擊可能會對自己產生威脅的事物，而人類突然的奔走會令狗感到恐慌，進而攻擊。

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還有一個說法是，其實這個女屋主是狗狗的主人，而當時狗狗正躲藏在一個可能比較隱蔽的位置，比如某些桌椅下，狗狗認為那個地方是安全的，但是主人卻不這麼認為，為了幫助狗狗脫離困境，女屋主強行將狗狗從下方拉出，於是狗狗受驚咬了女子。

其實這個情況也的確是很常見，很多時候狗狗躲在沙發下或者桌椅下，就是為了要逃避一些事情，甚至可能是主人，如果人類在這個時候伸手過去，很可能是會被咬的，而且通常好奇的小孩子就會犯這樣的錯誤。

再有一個說法就是，這個女子其實並不是狗狗的主人，只是單純想逃跑，但是在狗的眼中，是有著「追擊」的特性，「你越跑，我就越追你」，女子被狗認為是威脅，然後還在狗的面前跑開，所以就咬了。

總的來說，真正想要告訴大家的是，發生火災等意外的時候，大家也不要驚慌失措，你驚慌，情緒也會傳遞給狗。本次火災事件中，女子被狗咬的確讓人挺意外的，通常發生火災，狗是會比人類更加警覺，並且會第一時間通知人類，幫助人類逃跑。在看的話，趕緊告訴身邊狗主人。

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