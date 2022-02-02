朝鮮紀錄片稱金正恩帶領國家渡厄　騎白馬英姿再曝光單手策馬馳騁

朝鮮官媒2月1日播放的紀錄片中，指出領袖金正恩如何努力帶領國家渡過「史上最艱困」時期。鏡頭下的他雖身形消瘦，下樓梯時步伐緩慢而不穩，但在另一片段中，也有他單手拿着韁繩策馬馳騁的帥氣身影。
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影片題為《2021，偉大勝利的一年》（The Great Year of Victory, 2021，暫譯），片長110分鐘，提及朝鮮導彈發展、大型建築工程以及對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的努力。
片中金正恩在雨中視察地盤，不過走下樓梯時看似步伐緩慢而不穩。旁白此時感性地形容：「他冒着雪、雨以及風，肩負民族的命運，這顯示他身為人父的一面。他愛民如子，顯示他慈母的一面，他為實現人民的夢想而奉獻自身。」
有外媒報道則指出，從他步行的情況看來，其健康令人擔心。
片中一開首就是金正恩片中騎着白馬在沙灘欣賞日出，鏡頭一轉，就是他嚴肅地領導會議進行，或是他與朝鮮人民軍總參謀長朴正天等軍官一起騎馬。
▼朝鮮紀錄片內的金正恩騎馬片段▼
影片中可見金正恩身形仍維持消瘦，旁白也多次強調他為人民焚膏繼晷與奔波勞碌。旁白也不斷稱讚各項計劃象徵他的「勝利」。當中包括坦克實彈演習以及利用無人機進行灌溉的畫面等
朝媒2021年6月5日播出領導人金正恩出席公開活動的畫面，金正恩被指明顯變瘦，外界猜測其健康狀況。朝鮮中央電視台25日播出當地居民的訪問，受訪者對此事表達關注，並稱所有人都表示為此流淚。
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