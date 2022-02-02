大熱猜字遊戲Wordle「因愛而生」　發明者聞高價收購後竟感解脫

拼字猜謎遊戲Wordle風靡全球，2月1日更傳出消息，它已獲美國《紐約時報》以7位數美元收購。設計Wordle的發明者是英國軟件工程師沃德爾（Josh Wardle），最初本是為了女友而製作遊戲，沒想到突然因此爆紅。在收購消息公開後，他回應稱最大感受不是開心，反而是解脫（relief）。



沃德爾是Reddit前職員，他從小在英國長大、現居於美國。他表示設計這個遊戲並非壯舉，原先是為了女友而創作，他是和女友沙阿（Palak Shah）在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間迷上填字遊戲和拼字遊戲，所以他設計出Wordle，作為送給女朋友的禮物。

他在2021年10月公開這個遊戲後，它意外地變得愈來愈受歡迎，從11月只得90個玩家，變成目前每天有數以百萬人參與其中。沃德爾1日在Twitter稱：「實在難以置信，見到一個遊戲為那麼多人帶來這麼多歡樂。」

《紐約時報》1日宣布以7位數收購Wordle。沃德爾也在推文公布自己和《紐約時報》簽署協定，由這間傳媒接管Wordle，他稱：「如果你了解Wordle的故事，就會知道《紐約時報》遊戲在它的起源中發揮很大作用，所以（收購）這一步對我來說十分自然。」

沃德爾接受《時代周刊》訪問時稱「我目前最大的感受，真的，不是開心，而是解脫。」他解釋稱，考慮到他是唯一一個真正負責營運整個遊戲的人，對於要營運這個廣受歡迎的遊戲，令他感到有點不知所措。

Wordle目前免費供玩家參與，每名玩家每日可以參與遊戲一次。Wordle 的玩法相當簡單，當中揉合舊式猜字遊戲Hangman及桌遊Mastermind的邏輯，其每天都會提供一個以5個英文字母組成的英文生字，玩家只有6次機會猜測。