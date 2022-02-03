英國脫歐｜北愛爾蘭農業部長下令暫停檢查英國進口農產品

北愛爾蘭農業部長普茨（Edwin Poots）2月2日以法律建議為由，下令從午夜起暫停根據英國脫歐協議實施的檢查所有來自英國本土的食品及農產品。



天空新聞（Sky News）報道，普茨在北愛議會表示，就自己的職權向高層尋求法律意見，得出的結論是他可以在沒有行政部門的批准下，容許暫停有關檢查措施。因此他已經下令，從2日午夜起，停止從2020年12月31日開始沒有實施的檢查政策。

英國與歐盟達成共識，同意在英國脫歐後維持《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol），避免北愛及愛爾蘭之間出現硬邊界。

根據議定書內容，北愛仍然屬於英國的關稅區，但同時亦要遵守部分歐盟規例，容許貨物從當地自由流向愛爾蘭及其他歐盟國家。而從英國本土運往北愛爾蘭的貨品亦不會徵收關稅，但部分被認為有機會輸出到歐盟的產品除外。

英國環境食物及鄉郊事務大臣尤俊仕（George Eustice）曾在2020年表示，有需要在連接愛爾蘭邊界之間實施部分檢查及清關手續，但不是海關檢查。英國與歐盟近月商討更改議定書內容，變相導致愛爾蘭海（Irish Sea）出現邊界，令普茨所屬、立場親英的北愛爾蘭民主統一黨（DUP）不滿。

北愛的副首席部長、支持議定書的新芬黨（Sinn Fein）領袖歐尼爾（Michelle O'Neill）則批評普茨的決定是政治把戲，不合法地干預本地及國際法，與當局注重的衛生、就業、生活成本等問題背道而馳。