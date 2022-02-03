北京冬奧｜普京：相信北京冬奧以最高水準舉辦　反對體育政治化

俄羅斯總統普京1月3日起程赴華，4日出席北京冬奧會開幕禮，並與中國國家主席習近平舉行會談。普京臨行前接受中國官媒訪問時稱，相信北京一定會以最高水平舉辦冬奧會，並強調反對將體育政治化。



中國央視新聞3日發布普京接受中央廣播電視總台台長兼總編輯慎海雄書面專訪的內容。普京在訪問中說，相信中國高質量的奧運會開賽準備，將有助於奧運選手充分發揮他們的意志品質，使他們在公平、不屈不撓的競技中展示自己的技能，實現既定目標。

他強調，俄羅斯反對將體育政治化，反對將體育作為施壓、不公平競爭和歧視的工具，並認為對個人違法實施「集體懲罰」的做法不可接受，但「這種做法最近已變得司空見慣」。

圖為俄羅斯總統普京2022年2月1日與訪俄的匈牙利總理歐爾班（不在圖中）會面後，兩人在莫斯科一同出席記者會。（AP）

他在央視訪問中回應他與習近平2021年6月進行視像會晤時，宣布將《中俄睦鄰友好合作條約》延期。他稱俄中雙方在《俄中睦鄰友好合作條約》中確立的理念，使兩國的夥伴關係達到了前所未有的高水平，其性質和規模發生了質的改變，並為進一步攜手共進創造了條件。

他強調，俄中關係在平等和非意識形態化的基礎上發展，雙方的夥伴關係是穩定的，具有獨立價值，它不受政治影響，也不針對任何人。

他說，中國是俄羅斯國際舞台上的戰略夥伴，在全球議程的大多數問題上，雙方立場一致或非常接近。俄中在聯合國、金磚國家、上合組織、「二十國集團」、亞太經合組織、東亞峰會等主要多邊組織和機制內保持密切協調，對當前複雜的世界局勢具有穩定作用。

此外，普京今天也通過新華社發表署名文章《俄羅斯和中國：着眼於未來的戰略夥伴》。