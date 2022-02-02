北京冬奧｜俄羅斯：普京和習近平2月4日開幕禮前會晤

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）即將訪華，俄羅斯衛星通訊社2月2日引述克里姆林宮稱，普京與中國國家主席習近平將於4日在冬奧會開幕前舉行會晤，預計在中午左右舉行。



北京冬奧的開幕禮時間定在下午8時開始。

北京冬奧：圖為2月2日，中國張家口國家越野滑雪中心的觀眾席。（AP）

無計劃舉行記者會

俄羅斯塔斯社（TASS）2日報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）會見傳媒期間稱，普京與習近平的會晤時間預計在開幕禮前，無計劃在會後召開記者會。

佩斯科夫又指，在這次高層級會談中，只會有「開場時的小部份」會公開舉行。

俄羅斯衛星通訊社指，佩斯科夫此前已表示，這次會談將是全面與廣泛，預計兩名領導人將討論的國際議題包括俄羅斯與美國、俄羅斯與北約對話、安全保障倡議等，也有能源、創新、太空等主要雙邊合作領域。

報道又指，俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫（Yuri Ukhakov，暫譯）稱，按照計劃，普京在2月4日訪華期間會通過一系列雙邊文件，包括政府間、部門間和商業類文件等。