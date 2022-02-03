新冠肺炎｜新西蘭2月底起分階段重開邊境　峇厘島首迎國際直航機

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）2月3日宣布，從2月底開始，分階段逐步重開因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情關閉約2年的邊境。



阿德恩3日表示，重開邊境計劃包括5個階段，2月27日起會先容許身在澳洲、已經完成接種新冠疫苗的新西蘭人回國；2月13日起，已完成接種疫苗的其他國家或地區公民亦可以回國，且已接種疫苗的背包客和部分技術勞工也可入境。他們可獲豁免入住指定檢疫設施，只需居家隔離10天。

第3階段是從4月12日起，多達5,000名的國際學生可以入境；來自澳洲和其他免簽證國家的旅客直到7月才能入境；第5階段則在10月開始，會重新向所有需要簽證的旅客完全開放邊境。

印尼渡假勝地峇厘島（Bali）進一步向外國遊客開放邊境，2月3日迎來近2年來，首個直飛峇厘島的外國遊客航班。 當地2021年10月中旬早已向來自中國、新西蘭、日本和其他幾個國家的遊客開放邊境，重新迎接國際航班，但當時未有直飛航班。

另據星洲網報道，馬來西亞衛生部長凱里2月3日指，一旦該國的新冠疫苗接種計劃達到令人滿意的水平，就會放寬更多限制，包括放寬邊境管制和出國的限制。