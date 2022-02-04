王毅會見俄羅斯外長拉夫羅夫　為中俄元首會晤作最後準備

中國國務委員兼外交部長王毅2022年2月3日會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅稱此次會晤的首要任務就是為中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京會晤作最後的政治準備。



王毅稱2021年以來，在兩國元首擘畫引領下，中俄雙方隆重慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，中方願同俄方一道，以落實兩國元首共識為指引，堅定不移深化兩國世代友好和全面戰略協作，矢志不渝維護國際公平正義，更好造福兩國和世界人民。

王毅表示，推動「一帶一路」建設與歐亞經濟聯盟對接是兩國元首達成的重要共識，正積極推進並已取得早期收穫。中方願同俄方積極推進能源上中下游全產業鏈合作。他也說中俄阻斷疫情跨境傳播，保障兩國正常人員和貿易往來，推動雙邊務實合作行穩致遠。

拉夫羅夫稱俄中開展高水平戰略協作和密切協調是雙方共識，不受國際政治局勢影響，有利於增強國際關係的穩定性和可預測性。他稱俄方讚賞中方為深化兩國合作作出的努力，願同中方加強歐亞經濟聯盟和「一帶一路」建設對接，擴大雙方共同利益。

2022年2月3日，俄羅斯外長拉夫羅夫訪問北京，與中國外長王毅舉行會談。（新華社）

雙方一致同意弘揚奧林匹克精神，共同抵制將體育政治化，支持北京冬奧會成功舉辦。

雙方一致主張維護亞太地區和平穩定，反對任何製造陣營對立和集團對抗的企圖。

雙方同意開展上海合作組織和集體安全條約組織協調配合，共同促進阿富汗和平、穩定。

雙方同意深化在上合組織、金磚國家、中俄印、聯合國等框架內溝通合作，共同維護國際關係準則和地區與國際安全。

俄方通報了俄美及俄與北約關係的最新進展，強調安全不可分割的原則立場。中方對此表示理解和支持。

雙方還就金磚合作以及烏克蘭、阿富汗、朝鮮半島局勢等共同關心的國際和地區問題深入對表，協調了立場。

會談後，雙方簽署了兩國外交部合作文件。