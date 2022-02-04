俄法及俄英分別就烏克蘭問題通電　俄駐英大使：對話氣氛有建設性

俄烏英法等近日就烏克蘭局勢頻密通話，冀為俄烏邊境緊張降溫。俄羅斯總統普京3日應約與法國總統馬克龍通電話，討論烏克蘭局勢、俄安全保障等問題。馬克龍另外亦與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話。



中國官媒新華社2月3日稱，這是近幾天來普京（Vladimir Putin）第三次與馬克龍（Emmanuel Macron）就烏克蘭局勢等問題通電話。據克里姆林宮網站消息，兩國領導人就烏克蘭局勢、西方向俄方提供具有法律約束力的長期安全保障等問題進行討論。雙方結合近期與一些國際夥伴的接觸、法國擔任歐盟理事會輪值主席國等情況，交換對當前事態的評估。

愛麗舍宮稱馬克龍分別向普京及澤連斯基強調，通過討論達致歐洲戰略平衡的重要性。馬克龍強調須加快烏克蘭頓巴斯的和平進程。俄羅斯自2014年起被指支持當地親俄武裝分子。

澤連斯基稱與馬克龍的通話中討論應對烏克蘭安全挑戰，以及就加強以「諾曼第模式」在內的和平進程進行對話。

澤連斯基：圖為2022年2月1日，烏克蘭總統澤連斯基（圖）在基輔與英國首相約翰遜一起出席聯合記者會。（AP）

另一方面俄羅斯駐英國大使克林（Andrei Kelin）2月3日稱，普京與英國首相約翰遜（Boris Johnson）在正常且具有建設性的氣氛中進行通話。

俄羅斯衛星通訊社2月4日稱俄英兩國領導人通話是在2月2日進行的。據此前克里姆林宮的消息，普京與約翰遜在通話期間具體就烏克蘭危機和俄安全保障方面交換意見。普京指出，北約不願對俄羅斯的合理關切作出相應回應，並提醒約翰遜，基輔長期暗中破壞明斯克協議。

克林在第一頻道節目中稱，「至於昨天的通話，這是兩國領導人的第三次談話。我可以說的不多。通話是在正常、具有建設性的氣氛中進行的，通話時間長，並且相當詳細。討論了需要討論的內容。這是外交大臣特拉斯（Liz Truss）進行的訪問。有段時間沒進行訪問了，幾年了。防長對莫斯科的訪問。我完全不記得這個層面的聯繫。」

他稱，從英國方面來說，上次這一層面的溝通是在2013年進行的。

此前英國首相新聞處稱，外交大臣和國防大臣將在未來幾天前往莫斯科進行會談。但是外交大臣特拉斯1月31日稱她感染了新冠病毒，會在家工作。同時，英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）準備下週訪問莫斯科。