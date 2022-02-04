烏克蘭局勢︱美控俄欲拍片捏造烏軍襲擊　俄羅斯暗指故技重施

美媒2月3日引述華府高官以及曾聽過相關簡報的人稱，俄羅斯計劃於近期發起假消息行動，偽造烏克蘭軍隊或情報部門人員襲擊俄羅斯或烏克蘭俄羅斯族群的證據，從而讓俄軍出師有名。

消息曝光正值美國稱未來數天派遣多2,000軍人前往波蘭及德國之際。



克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在回應俄羅斯通訊社置評要求時，反駁美國的指控。他稱：「這不是第一份有類似的報道，」他說：「以前也有人聲稱過類似的事情，但最後什麼都沒發生。」

俄羅斯駐歐盟大使奇若夫（Vladimir Chizhov）向美國有線新聞網絡（CNN）稱，否認該國計劃進行任何假旗行動（ false flag operation）。

圖為2021年11月1日，俄羅斯莫斯科的紅場。（AP）

控俄拍片捏造證據

美國《紐約時報》3日引述一些美國政府高官稱，莫斯科計劃嫁禍烏克蘭的行動包括製作宣傳片段，「展示」烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）被烏克蘭政府軍及土耳其無人機攻擊，畫面包括發生爆炸後屍橫遍野的慘狀，以及現場滿目瘡痍的畫面。官員稱，影片還將出現偽造的烏克蘭軍事裝備、土耳其製無人機以及扮演說俄語人士、哀悼罹難者的演員。

該報引述一些華府官員稱，俄羅斯打算利用影片指責烏克蘭對講俄語人士進行種族滅絕，然後將利用它所觸發的憤怒，為俄軍發動襲擊作辯護，或者讓烏克蘭東部頓巴斯地區的分離主義領袖邀請俄羅斯干預。

該報稱那些官員不會公布俄羅斯計劃的任何直接證據，也不會具體說明他們是如何得知這一計劃的，稱這樣做會損及他們的消息來源以及蒐集情報的方法。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月2日，烏克蘭邊防部隊成員在巡邏俄烏接壤邊境，此地位於烏克蘭哈爾科夫區一個名為Hoptivka的村莊。（AP）

華府稱情報內容屬實

美國防部發言人柯比（John Kirby）其後證實有關報道。這個消息是先由《紐約時報》及《華盛頓郵報》報道出來。

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）稱公開有關情報是為向公眾展示，俄羅斯想令該區不穩的企圖。國務院稱這是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）正在考慮的其中一個選項。

美國副國家安全顧問芬納（Jonathan Finer）在回應兩份美國報章的報道內容時稱：「我們不確定這是他們（俄羅斯）將要採取的路線。但我們知道這是俄羅斯正在考慮的其中一個選項——這將涉及在他們（俄羅斯）自己創造的事件中，有演員扮作哀悼遇難者。」

圖為2022年2月1日，美國務院發言人普賴斯在位於華盛頓的國務院出席記者會。（AP）

俄稱同類指控並非首次

這份情報早前已與烏克蘭及歐洲盟友分享，並在近日解密。華府亦曾在2021年12月指俄羅斯研究發動嫁禍行動；英國則公開多名烏克蘭人士名字，指控他們與俄羅斯情報人員有密切關係，並企圖推翻總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）政權。

英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）在Twitter發文稱：「這是俄羅斯無端侵略和以不正當活動破壞烏克蘭穩定的、明確且令人震驚的證據。」