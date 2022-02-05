回應中俄領袖聲明　美國稱習普會本是北京促進烏克蘭局勢降溫之機

美國主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）2月4日回應中國和俄羅斯於當日發表的聯合聲明。康達稱，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）當日的會晤本應是中方鼓勵俄方緩和與烏克蘭緊張局勢的機會。



普京與習近平4日會面，會後兩國發表聯合聲明。雙方反對外部勢力破壞兩國共同周邊地區安全和穩定，反對外部勢力以任何藉口干涉主權國家內政，反對「顏色革命」，並將加強在上述領域的合作。

康達：中俄走得更近

康達稱，兩人的會晤和聯合聲明反映中俄已有一段時間一起採取一種做法，即「與對方走得更近」。他稱「習普會」提供鼓勵俄方緩和與烏克蘭緊張局勢的機會，稱這是世界對「負責任大國」的期望。他說如俄羅斯進一步入侵烏克蘭，但中國視而不見，這表明中國願意容忍或默認支持俄羅斯脅迫烏克蘭，即使這些行為讓中國尷尬、損害歐洲安全、並危及全球和平以及經濟穩定。

圖為2022年2月2日，俄羅斯總統普京在克里姆林宮出席一個頒獎活動。（AP）

俄方反對「台獨」

俄羅斯也在聯合聲明中稱，俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部份，反對任何形式的「台獨」。

美方重申維護台海和平

康達在回應聯合聲明時，他表示，美國對台政策明確且長期有效，美國的「一個中國政策」是基於《台灣關係法》、中美三個聯合公報、以及對台「六項保證」而作出。美方致力於維護台海和平穩定，美國政策未來也會保持一致。

北京冬奧：圖為2022年2月2日，中國北京延慶區的冬奧村標誌和纜車。（AP）

台抗議俄方說法

台灣外交部5日也回應中俄聯合聲明的內容。台方稱，俄方的說法是在貶損台灣國家主權的不實表述，台方對此表示嚴厲譴責和嚴正抗議。台方指，在全球關注北京冬季奧運會賽事、紛紛為各國運動員加油喝彩、也關注中方人權劣行之際，北京藉與俄羅斯的峰會操弄權威主義擴張，有辱奧林匹克五環所象徵的和平精神，這將遭台灣人民唾棄，也會被民主國家不齒。